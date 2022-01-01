Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 34 - Барсик и его хозяйка Елена КЛИМКОВА.

Полгода назад и сейчас / Фото Елены КЛИМКОВОЙ

И снова в нашем конкурсе представитель семейства кошачьих. И не первая история, в которой встреча человека с будущим питомцем происходит на даче. Замечательно, что есть люди, которые забирают бедолаг к себе, спасая от смерти. Но, к сожалению, не всем бездомышам так везет. А ведь кто-то их вывозит в дачные общества, сбрасывая ответственность с себя, не желая по каким-то мракобесным мотивам стерилизовать своих питомцев и позволяя им заводить потомство, которое потом оказывается выброшенным, словно мусор.

Впрочем, вернемся к истории очередного хвостатого участника нашего конкурса и передадим слово его хозяйке Елене.

Малыш не выжил бы без добрых людей / Фото Елены КЛИМКОВОЙ

- Этот день мы хорошо помним. 3 июля 2023 года приехали на дачу. Когда сидели в палисаднике, супруг услышал слабый писк где-то рядом с нашим участком. Сразу поспешили посмотреть, кто это пищит, вышли за ворота и в вишарнике на даче напротив увидели наше чудо. Ему была от силы пара недель. По всей видимости, он только открыл глаза. Не мог идти, падал.

Первое лето жизни Барсик провел на даче / Фото Елены КЛИМКОВОЙ

Муж сказал: «Сто процентов, это девочка, и у нее перебит позвоночник». Решили покормить малютку и понаблюдать. Даже успели дать имя - Баффи. Через несколько дней наша Баффи стала бегать и играть. К счастью, с позвоночником все было в порядке. А еще через короткое время мы поняли, что это далеко не Баффи, а самый настоящий Барсик. Первое время котенок жил на даче, в домике, каждый день мы приезжали, кормили его. А потом привезли домой.

Барсик - полная противоположность Анфисе / Фото Елены КЛИМКОВОЙ

А дома у нас шотландка Анфиса - дама в возрасте, жила спокойно, все было для нее, хозяйка в доме, и тут, пожалуйста, заселяют какого-то мелкого. Конечно, она была недовольна таким жизненным поворотом.

Характеры постепенно притираются, можно мирно спать спина к спине / Фото Елены КЛИМКОВОЙ

И Барсик тоже приехал с такой установкой, что он у нас один и все для него. Рассчитывал, что будет единоличным хозяином. Вот и было первое время противостояние, мерились территориями. Он ее даже обижал иногда. Характеры у них совершенно разные. Анфиса никогда не была игривой, ласковой ее тоже не назовешь. А Барсик - парень простой, веселый и очень ласковый. Но хоть и разный нрав у них, смогли-таки наши хвостики ужиться. Он научился у нее многому: тщательно умываться, правильно кушать, перенял даже некоторые повадки. И сейчас случается, что они немного конфликтуют. Но постепенно это сходит на нет, прежнего накала страстей уже не наблюдается.

Короткая передышка между играми / Фото Елены КЛИМКОВОЙ

А потом мы столкнулись с бедой. В один день, когда Барсик уже переехал в квартиру, началась у него рвота, ему стало очень плохо. Повезли в больницу, там ветеринары его обследовали и сказали, что состояние тяжелое, уровень креатинина критический, гарантий на жизнь не давали. Но все же удалось его вытащить, как говорится, «откапали». Теперь каждый день даем ему препараты утром и вечером. А раз в три месяца - контроль состояния, если худо, то снова нужны системы. Это пожизненно. Правда, есть надежда, что к году он перерастет и болезнь ослабнет, но совсем она не уйдет.

Самая пострадавшая от зубов и когтей Барсика - игрушечная собака / Фото Елены КЛИМКОВОЙ

Мы не отчаиваемся, лечим его, будем делать все, чтобы наш Барсик прожил хорошую жизнь и был с нами долго. Это наша радость. Он такой баловник, с утра до вечера готов бегать и прыгать, у него куча игрушек: мячики, шарики. А самая любимая мягкая игрушка для погрызушек - песик, его тоже Барсиком зовем. Я очень люблю вышивать, Анфиса никогда не удостаивала вниманием мое хобби, ей безразлично, что я там делаю. А этот котейка, как только увидит, что беру в руки пяльцы, сразу тут как тут. Бежит, запрыгивает ко мне на руки, следит за каждым стежком и, конечно, пытается лапками направить иголку с ниткой. Помощник-вышивальщик.

Барсика очень увлекает вышивание / Фото Елены КЛИМКОВОЙ

Учитывая его серьезный диагноз, получается, как в поговорке, «взяли кота в мешке», но мы не жалеем ни капельки. Барсик очень умный, хороший и ласковый котик. Настоящий член семьи!

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 34 кота Барсика и его хозяйку Елену Климеову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 16 марта, до 11.00 воскресенья, 17 марта. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 14 марта, до 10.00 понедельника, 18 марта. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 33 Тобика, Споти, Кокоса и их хозяйки Данны Абировой поступило 1 109 голосов.