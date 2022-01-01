О свалке во дворе дома № 96 по ул. Козыбаева сообщила «НГ» жительница Костаная Анара ХАМИТОВА.

- Я еще не видела столько мусора в нашем дворе! - возмущается она. - Были проблемы с вывозом, но, чтобы столько мусора и он лежал неделями, не припомню. Сначала завалили все картонными коробками, потом добавились деревянные ящики, а недавно туда же выкинули диван!

По словам Хамитовой, она звонила в iKomek, но результата нет.

На месте корреспонденты «НГ» увидели все, что она описала. Помимо старых коробок и дивана, свалка «обросла» и бытовыми отходами.

Ул. Козыбаева, 96. Свалка во дворе дома растет с каждым днем / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка во дворе дома № 169 по ул. Тауелсиздик, о которой мы писали две недели назад, стала чуть меньше, но полностью ее не вывезли.

Ул. Тауелсиздик, 169. Куча мусора за две недели уменьшилась ненамного / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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