Я - жительница села Койбагор. Я и мои земляки хотим обратиться с большой проблемой. Через наш поселок проходит железная дорога, у нас никогда не было проблем с железнодорожным транспортом. Но полтора года назад остановку на станции Койбагор поезда Алматы - Костанай (№ 43/44) было решено убрать. Решено не знаем кем. Мы уже обращались в местный акимат и собирали подписи, нам ответили, что надо набраться терпения и ждать. Мы ждали. На других станциях остановки появились. На нашей так и нет, хотя от нас едет весь район. В период метелей наш участок республиканской трассы заметает, по несколько дней нет выезда из поселка.

Я понимаю, что такую погоду лучше переждать. Но как быть, если нужно срочно в больницу? У нас раньше садились на поезд жители поселков Амангельды, Карасу, Ленинский, Кушмурунский. Теперь нам предлагают садиться в поселках Челгаши, Кушмурун. А как добраться еще и до них?

Сейчас столько программ для развития села, неужели нельзя вернуть нашу остановку, чтобы мы могли беспрепятственно доезжать до Алматы, а в вечернее время вернуться из Костаная? Ведь не всегда едут маршрутки. Подскажите, как нам быть в такой ситуации. Куда ехать? В какие двери стучать?

Надежда ШАЙКЕНОВА, Карасуский р-н

Комментарий

Как сообщили «НГ» в акимате Койбагарского сельского округа, в середине декабря 2022 года это письмо отправляли в АО «Пассажирские перевозки», под которым подписалось 183 жителя.

- Аким округа, совет общественности, жители просят вас для поездов № 43 и № 44 дать графиковые остановки на станции Койбагар, - говорилось в обращении. - Численность населения округа - 2 010 человек, расстояние до областного центра - 198 км, до райцентра - 58 км. Также услугами станции Койбагар пользовались другие сельские округа: Айдарлинский, Люблинский, Черняевский, Карасуский. Ближайшие станции - Челгаши на расстоянии 53 км от Койбагара и Кушмурун в 54 км. Для многих жителей добираться до них составляет определенные трудности, так как общественный транспорт туда не ходит... Особенно в зимнее время много жителей пользуются железнодорожным транспортом... Надеемся на ваше понимание.

Перечисленные в письме сельские округа включают 20 населенных пунктов с населением более 10 400 человек.

Тогда председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Жанибек ТАЙЖАНОВ ответил:

- Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом осуществляется в соответствии с перечнем социально значимых маршрутов, утвержденным постановлением Правительства РК, с выделением субсидий из республиканского бюджета для покрытия убытков перевозчика. В сфере железнодорожного транспорта, кроме национального перевозчика АО «Пассажирские перевозки», деятельность осуществляют частные перевозчики. Пассажирский поезд № 43/44 Костанай - Алматы обслуживается перевозчиком ТОО «Турксиб Астана»... Однако, учитывая отсутствие станции Койбагор в договоре на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, а также ухудшение экономической эффективности курсирования поезда № 43/44 при установлении дополнительной стоянки, перевозчик ТОО «Турксиб Астана» не планирует установление дополнительной стоянки поезду № 43/44.

За прошедший год с лишним ситуация не изменилась. Об этом корреспонденту «НГ» сказал начальник Костанайского участка ТОО «Турксиб Астана» Владимир РОЖКО:

- Планов возобновить остановку на Койбагаре пока нет. Кстати, сократил их перевозчик не только на этом направлении. Есть специальная служба, которая рассчитывает экономическую целесообразность остановок. Я знаю, конечно, что акимат обращался, люди писали. И действительно, на станции Казанбасы посчитали возможным вернуть остановку... Мы здесь такие вопросы не решаем, конечно. Что посоветую? Обращаться в Министерство транспорта РК, добиваться субсидирования расходов перевозчика по этой остановке.