Об открытом участке труб, расположенном на перекрестке улиц Победы - Майлина, рядом с Центром адаптации несовершеннолетних, сообщил «НГ» житель Костаная Николай БИБАЕВ.

- Трубы проходят по ул. Победы, прямо под забором Центра адаптации несовершеннолетних, а сам центр расположен по ул. Майлина, - пояснил он. - Открытый участок довольно большой, да еще и весь в снегу. Тепло уходит моментально.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели трубы среднего диаметра, открытые на протяжении пары метров.

Перекресток ул. Победы и Майлина. Трубы рядом с Центром адаптации открыты и все в снегу / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы по ул. Дзержинского, напротив магазина «Орбита» и рядом с автобусной остановкой, о которых мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили.

Ул. Дзержинского. Теплотрассу напротив «Орбиты» закрыли изолирующим материалом / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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