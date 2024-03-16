Как исторические события отразились на судьбах жительниц Костанайской области

Делегаты окружного съезда Советов женщин. Кустанай. 11 декабря 1928 г.

Вот и весна напомнила ярким солнечным светом о своем скором явлении, и душа начала оттаивать от долгой морозной зимы. И слова просятся теплые, искренние и важные. Сами посудите: Весна, Радость, Жизнь, Судьба, Страна, Победа! Все - женского рода. В этой статье расскажем о женщинах нашего края. Чем они жили, что их волновало и тревожило, заботило и радовало. Как в их судьбах отразились гражданская война, НЭП, коллективизация, ликвидация неграмотности, Великая Отечественная война, целина. Документы и фотографии помогут ответить на этот вопрос.

Об истории названия Кустаная существует интересное предание, сообщенное М. К. Козыбаевым. В далеком прошлом в результате эпидемии пожилая женщина потеряла двух своих дочерей. Аул, расположенный в районе современного города, по приказу бая покинул убитую горем мать, не оказав ей никакой поддержки. Женщина, оплакивая тяжелую утрату, сравнивала погибших дочерей с парой (кос) изумрудных драгоценных пуговиц (тана). Эту мать застали первые переселенцы, которые приняли женщину-казашку в свою крестьянскую семью. Поселенцы, русские крестьяне, поняли по-своему часто повторяемое сравнение матери (кос-тана) как имена дочерей и назвали свое поселение Кустанай. Предание повествует о дружбе русского и казахского народов.

Город был образован в 1879 году. В середине 1890-х в нем были 41 трактир, 4 пивных и 3 винных лавки, «а в добавление к этому букету пьянства на краю лога Абильсай - 4 дома терпимости». Драки, поножовщина, картежная игра, пьяные оргии были постоянным явлением городской жизни. Особенно славился клуб купцов и чиновников, в котором развлечениями были карты и водка. За карточным столом проигрывались крупные суммы… Известен случай, когда один из купцов в течение ночи проиграл в карты не только все свое состояние (дом, товары), но даже… жену.

Вот документ от 31 марта 1894 года - прошение департамента полиции Министерства внутренних дел военному губернатору Тургайской области об открытии женской общины в Ново-Николаевске (так называли Кустанай в то время). В том же году, 5 декабря, военному губернатору Тургайской области поступило прошение попечителя Оренбургского учебного округа Ростовцева о предоставлении плана здания Николаевского русско-киргизского женского училища для реконструкции под женскую гимназию.

27 мая 1924 года в газете «Красная степь» опубликовали заметку о том, что в Кустанайской губернии зимой женщины заняты прядением шерсти и конопли, тканием полотна. Аршин вытканной домашней материи стоил 7 фунтов хлеба, не дешевле, чем хорошие фабричные ткани.

2 марта 1928 года на заседании Кустанайского президиума горсовета была создана городская комиссия по работе среди женщин. В нее вошли Шаповалова, Люханова, Храмова, Дедяева, Чужинова, кандидатами назначены Минина и Петропавловская. Комиссии предстояло наладить связь с «Матмладом» и принять активное участие в проведении дня 8 Марта.

5 декабря 1928 года в городе состоялся 2-й окружной съезд женщин советчиц. Съезд призвал всех женщин-советчиц усилить борьбу за улучшение труда и быта женщины-труженицы, крестьянки и казашки за новую свободную жизнь в ауле и деревне, за раскрепощение женщин-казашек, против калыма и многоженства, за союз рабочих и крестьян против кулака и бая. На съезде присутствовали 73 участника. По национальности: казашек - 17, татарок - 3, русских - 31, украинок - 19, полячек - 2, молдаванок - 1. По образованию: грамотных - 34, малограмотных - 26, неграмотных - 13. По социальному положению: батрачек - 6, беднячек - 33, середнячек - 2, работниц - 5, служащих - 22, прочих - 5.

Делегаты Кустанайского окружного съезда женработников. 1929 г.

Ковровщицы - казашки Амангельдинского района в 1937 году выткали образец ковра такого отменного качества, что облисполком, придавая делу ковроткачества большое культурно-экономическое значение, поручил облпромсоюзу обеспечить максимальное развитие ковроткачества и художественной вышивки, особенно в животноводческих районах: Амангельдинском и Тургайском. Райисполкомы были обязаны выявить возможности организации ковровщиц и оказывать системе промкооперации всемерное содействие в организации кустарей в артели.

А вот письмо женщин и девушек колхоза «Красный пахарь» Пешковского района в действующую армию от 12 сентября 1941 года. «Работая здесь, в тылу, мы считаем, что и мы на фронте, куем победу вместе с вами над врагом. В своем колхозе мы работаем по-боевому, проводим в жизнь лозунг «Все для фронта!». Колхозники ходят на работу все как один. Работают на хлебоуборке и на уборке овощей и школьники, помогая взрослым в любую погоду, днем и ночью. Спешим вовремя убрать богатый урожай. Отдельные из нас женщины работают ударно, перевыполняют нормы. Сеноуборочную кампанию мы закончили вовремя. Заготовили сена много, хватит и для колхозного скота, и для ваших армейских лошадей. Скоро будем сдавать овес государству, чтобы от него ваши лошади лихо носили вас в бою и топтали на нашей земле фашистскую погань. Хлебоуборку закончим в указанный срок и в первую очередь сдадим зерно государству. Соберем и сдадим в ближайшие дни овощи: картошку и огурцы. Мы уже выполнили план поставок мяса, масла, молока, яиц. Мы гордимся своими славными бойцами, сталинскими соколами, что вы геройски, не щадя сил и жизни, защищаете родные земли, города, села, охраняете наш труд. Мы, женщины, знаем суровую зиму и сознаем, что нашей боевой армии надо много теплой одежды и обуви, и пошлем вам подарки: теплые перчатки, шапки, полотенца, носовые платки, белье, валенки, деньги на папиросы и проч. И вас просим, славные бойцы, не щадите врага, дайте головорезам сокрушительный отпор, какого они не видали никогда! Успешно закончим летние работы и будем ждать вас с полной победой над врагом». Письмо подписали 45 женщин.

2 марта 1943 года Кустанайский горисполком отозвал с предприятий и учреждений города женщин и девушек, а также неработающих на спецкурсы медсестер запаса с отрывом от производства при обкоме (по 25 мая 1943 года).

В 1942 году на разных работах в колхозах области трудились 48 405 женщин. 45 200 тыс. трудодней выработано колхозницами. В 1941 году стахановок было 983, в 1945-м - 3 721. За самоотверженный труд во благо Родины 59 женщин награждены в 1945-1947 гг. орденами и медалями указом президиума Верховного Совета СССР.

13 июня 1959 года в Кустанае открылся 1-й областной слет девушек-патриоток. Делегатки слета З. Пономарева, М. Жаркова, Л. Беляева приехали в совхоз им. Островского Камышнинского района ранней весной. Их встретили, расселили по домам, предоставили работу: Зину назначили поваром в бригаду. Расторопная и ловкая, она быстро завоевала авторитет среди молодежи, избрана секретарем комсомольской организации. Жаркова, прибывшая из Москвы, работала на текстильной фабрике, а здесь возглавила строительную бригаду. За короткий срок ее бригада построила 4 домика для рабочих совхоза. Бывшая телефонистка Беляева из Москвы стала огородницей. Вместе с подругами взялись создавать колхозный фруктовый сад. Все они приехали на слет не как гости, а как хозяева своего совхоза, района, области, чувствовали себя настоящими целинниками.

16 июня 1997 года за заслуги в социальном развитии города и укреплении национального согласия присвоили звание «Почетный гражданин г. Кустаная» секретарю областного маслихата Вере Григорьевне Семеновой и главному врачу городской детской больницы Купей Абдрахмановне Мальчубаевой.

Первый секретарь ЦК КПК Д. А. Кунаев на швейной фабрике «Большевичка». Кустанай. Сентябрь 1975 г.