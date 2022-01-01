Я ваша читательница на протяжении 20 лет. Беру газету под сдачу молока. Очень хочу, чтобы вы опубликовали благодарность врачу Вячеславу Валерьевичу Смирнову.

Моему мужу 74 года, слепой, практически не ходит. Упал, тазобедренный перелом. Живем в поселке Свердловка. Скорая приехала в течение получаса. В районной больнице хирург пришел через пять минут. Сразу сделали рентген, муж пролежал две недели. Вячеслав Валерьевич делал все необходимое для лечения. В его отделении работают все - медперсонал, техперсонал - люди с большим сердцем. Они с добротой ухаживали за мужем, санитарки кормили его с ложки, убирали судно, мыли. Это все бесплатно, не знаю, во сколько бы обошлась частная клиника.

Вячеслав Валерьевич - врач с большой буквы. Спасибо его родителям, что у них такой сын. Про таких написано: «Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах».

Как нам повезло, что у нас, в глубинке, есть настоящий врач, хирург, врач от бога. Хочется, чтобы о таком Враче узнали все. Низкий поклон вам, Вячеслав Валерьевич!

Алла ГОНЧАРОВА, п. Свердловка, Алтынсаринский р-н