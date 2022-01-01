В доме № 8 по пр. Кобланды Батыра в Костанае работает спортклуб «Чемпион». Там просто антисанитария: повсюду - вонь кошачьей мочи! А занимаются там дети, в том числе и с аллергией. Да и вообще, там, где тренируются дети, не место бездомным животным! Причем в спортклубе есть места, которые оплачиваются по госпрограмме Damu Bala. Куда можно достучаться? Сколько можно детям дышать этим запахом?

Виолетта ШЕРИАЗДАНОВА, Костанай

Комментарий:

На вопрос отвечает и. о. руководителя управления физической культуры и спорта Костанайской области Елена КИРЕЕВА:

- 7 февраля в управление поступила жалоба на антисанитарию в спортклубе «Чемпион» по вышеуказанному адресу. Наши сотрудники провели осмотр помещения. Факты антисанитарии, указанные в жалобе, не подтвердились.

До настоящего времени других жалоб на антисанитарные условия в спортивных секциях в управление не поступало.

Требования к спортивным помещениям предусмотрены п. 18 «Правил размещения государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества и их функционирования», утвержденных приказом министра культуры и спорта РК. Организаторы должны содержать помещения для проведения занятий в соответствии с требованиями, предусмотренными санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденными приказом Минздрава РК.

При подаче заявки на открытие секций поставщики предоставляют копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии здания или помещений организации санитарно-эпидемиологическим требованиям. Или предоставляют копию уведомления о начале деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемической значимости.

Спортивные секции для детей по программе государственного спортивного заказа работают в Костанайской области с 2021 года. В программе участвуют 84 поставщика, организована работа 417 секций по 18 видам спорта с охватом более 6,5 тыс. детей.

В случае возникновения жалоб, спорных вопросов или предложений по улучшению работы программы просим обращаться по телефонам: 8-714-2-53-04-81, 8-714-2-57-53-31.