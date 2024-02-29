Вся розница обязана поверять свое измерительное оборудование, то есть весы

Об этом 27 февраля в палате предпринимателей рассказала руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Костанайской области Нургуль ШОДОРОВА. Требование о ежегодной поверке этих средств измерения предъявляется к бизнесу с сентября 2023 года, но с поверкой есть сложности. И стоимость услуги, безусловно, наименьшая из них.

Сколько бы весов ни имела торговая точка, все они должны быть поверены / Фото Галины КАТКОВОЙ

Пошла реакция

- Четыре года назад требование об обязательной поверке выпало из нормативной базы, а с сентября прошлого года снова стало действовать, - сказала Шодорова, - департаментом направлены письма в торговые сети, на рынки с тем, чтобы они приняли меры по поверке весов. Поверка проводится в аттестованной лаборатории, которая имеет право на проведение этой работы. По итогам ею выдается сертификат на каждую единицу измерительного оборудования.

На письма, по словам Шодоровой, «пошла обратная реакция», особенно с рынков. Проблема в том, что поверку с последующим получением сертификата могут пройти только весы тех типов, которые включены в Реестр утвержденных типов средств измерений РК. Китайские весы, которыми часто пользуются на базарах и в небольших магазинах, туда не входят. За пользование неповеренными весами предусмотрены очень большие штрафы - 230 МРП для ИП, 600 МРП - для крупного бизнеса.

- Конечно, пока, несмотря на то, что требование действует с сентября прошлого года, в основном идет информационная работа, - сказала спикер, - но я бы следующее предпринимателям хотела пояснить: если потребитель пожалуется, что его обвесили, и в процессе отработки его жалобы выяснится, что ваши весы не прошли поверку и не имеют сертификата, к вам применят административный штраф. Кроме того, предписывается изъятие средств измерения, запрет на их использование.

Главное, быть в реестре

Прозвучал вопрос о том, сколько в области лабораторий, имеющих право вести поверку средств измерения. Ответ: около 30, но не все могут вести поверку именно весов для торговли. Чаще всего они работают с разного рода счетчиками. Поэтому надо уточнять этот момент в каждой конкретной лаборатории. Ну и если тип весов в реестр не включен, никакая метрологическая служба не возьмется их поверить.

Как узнать, включены ли твои весы в Реестр утвержденных типов средств измерений РК? Можно самому попробовать выяснить на сайте ГСИ РК (Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан) в метрологических вкладках платформы Kezekte.kz. Правда, предприниматели жалуются, что разобраться в них трудно.

Нургуль Шодорова предложила обращаться, например, в филиал АО «НаЦЭкС» с заводскими паспортами на средства измерения. Там помогут прояснить статус по реестру.

В январе 2024 года портал inbusiness.kz сообщал, что, по данным председателя Комитета по техническому урегулированию и метрологии Куаныша ЕЛИКБАЕВА, в реестре содержится 20 тыс. утвержденных типов средств измерений, в том числе около 1 тыс. весов. Но из них лишь около десятка - весы для объектов торговли. Еликбаев подчеркнул, что речь идет именно о типе. Он включается в реестр на 5 лет, в течение которых измерительные средства разрешено использовать в стране.

Можно ли расширить?

Можно ли самому пройти процедуру включения в реестр типа весов, которые вы используете? Теоретически - да, практически - это под силу только крупному бизнесу.

- Поставить в реестр средство измерения - не очень простая и дорогостоящая процедура, - прокомментировала Шодорова, - поэтому рекомендуем приобретать весы, тип которых уже внесен в реестр. В торговых компаниях спрашивайте сразу соответствующий сертификат. В реестр их в основном вносят те субъекты бизнеса, которые ввозят весы. Казахстанский институт метрологии утверждает методику испытаний измерительного оборудования, потом эти испытания проводятся...

Как сообщал в упомянутой выше публикации на inbusiness.kz Куаныш Еликбаев, внесение в реестр обходится в сумму около 800 тыс. тенге.

А процедура поверки весов сейчас в Костанайской области, по данным департамента технического регулирования и метрологии, стоит более 5 000 тенге.

- Как часто обновляется реестр? - поинтересовалась директор Ассоциации содействия предпринимательской деятельности Костанайской области Валентина ШМОНИНА. - Например, в сельском хозяйстве, где субсидируется применение предпринимателями удобрений, гербицидов, список субсидируемых препаратов расширяется и меняется довольно быстро. А в этом случае можно с помощью государства включить в реестр тип весов, которые сейчас массово используются? Вообще, предпринимает государство какие-то действия по расширению перечня этих средств измерения в реестре?

Ответить на эти вопросы оказалось нечего.

Никаких массовых проверок торговых точек, чтобы выявить отсутствие поверочных сертификатов на весы, и массовых репрессий никто не готовит, говорилось на совещании. Сейчас упор на информирование и профилактику. Но закон есть. Его требования нужно исполнять. И если потребители, в чьих интересах в первую очередь и действует норма о ежегодной поверке, будут направлять мотивированные жалобы, то последуют административные наказания.