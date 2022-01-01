О том, что в с. Федоровка не очищены от снега улицы Гагарина, Пушкина и Первомайская, сообщила «НГ» местная жительница 8 февраля.

- Вообще, такая ситуация практически на всех улицах, в том числе даже на центральных. Только тропинки, что люди натоптали, и все! - возмущалась она. - Детям в школу идти невозможно! За всю зиму только раза два почистили, и все, и то, пока мы не стали названивать! Знакомая вчера звонила в акимат, там сказали: «Средств нет!»

Мы опубликовали это сообщение в telegram-канале «НГ», и в комментариях подписчица сообщила, что «19 января уволили акима с. Федоровка именно по этой причине - несвоевременная очистка села от снега».

В районном акимате подтвердили информацию об увольнении акима, но отметили, что с несвоевременной очисткой села от снега это не связано.

- Виталий Воробкало был освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению, по собственному желанию, - пояснил заместитель акима Федоровского района Рамиль ВАЛЕЕВ. - Работу по очистке от снега в с. Федоровка в настоящее время проводит ТOO SPECO. При этом задействовано 5 единиц специальной техники. Очистка от снега ведется поэтапно. Параллельно начат вывоз снега с улиц и площадей.

По сообщениям читателей, снег на улицах Федоровки почистили уже 9 февраля, на следующий день после публикации в нашем telegram-канале. 21 февраля уточнили: ситуация с очисткой от снега в селе нормальная.