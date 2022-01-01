О свалке во дворе дома № 169 по ул. Тауелсиздик сообщила «НГ» жительница Костаная Нагима КУАНЫШЕВА.

- Творится полный беспредел! - возмутилась она. - Половина контейнерной площадки завалена мусором. Ощущение, что люди несут мусор мимо контейнеров и сразу кидают рядом!

На месте корреспонденты «НГ» увидели огромную свалку рядом с контейнерами. Нас встретила еще одна жительница этого двора, которая возмущалась тем, что мусор разлетается на проезжую часть.

Ул. Тауелсиздик, 169. Свалка во дворе дома растет с каждым днем / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку недалеко от здания по пр. Аль-Фараби, 124, о которой мы писали две недели назад, частично убрали. А дальнейшие проблемы, видимо, хотят решить весьма оригинально. Два из трех мусорных контейнеров перевернули вверх дном. То ли чтобы мусора меньше бросали, то ли просто не подумали, что в итоге его может скопиться еще больше.

Пр. Аль-Фараби, 124. Свалку частично убрали, но два контейнера перевернули / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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