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Куда пойти с 1 по 8 марта

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

2 марта,

12.00

«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка

2 марта,

14.00

«Медвежонок Рим-Тим-Ти», Я. Вильковский, сказка

3 марта,

12.00

«Самый вежливый герой», Р. Алдонина, М. Бартенев, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

3 марта,

17.00

«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма

 

5 марта,

12.00

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия

6 марта,

14.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

 

8 марта,

14.00

«Тіл табысқандар», М.Байжиев, комедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

1 марта,

18.30

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс

2 марта,

12.00

«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка

2 марта,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

3 марта,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

3 марта,

17.00

«Федра», по мотивам пьесы Ж. Расина, трагедия

7 марта,

18.30

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Памяти художника» - выставка Юрия Матюшко

В течение месяца

«Прикосновение к вечности» - выставка, посвященная 120-летию со дня рождения народного художника Казахстана Абылхана Кастеева

 

7 марта,

15.00

«Мир внешний и мир внутренний» - Открытие персональной выставки художника, члена Союза художников РК Георгия Сокова

 

Костанайская художественная школа имени А. И. Никифорова

ул. Байтурсынова, 51,

тел.: 54‒32‒46, 53‒28‒36

6 марта,

15.00

«Искренность в штрихах» - Открытие выставки графических работ из фондовой коллекции музея, посвященная 110-летию художника Александра Никифорова

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

2 марта,

17.00

«Жизель» - спектакль, ставший символом романтического балета XIX века, который с годами не теряет очарования.

Художественный руководитель Хасан Усманов

3 марта,

19.00

Turar. Концерт

 

8 марта,

19.30

Концерт Нурболата Абдуллина

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

«Третий глаз» - объединенная выставка Сергея Лугового и Сергея Ли

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)

 

 

1 марта,

19.00

Концерт квартета Jigitter

 

Спортафишка

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Туран»

Костанай, «Тобыл Арена»

2 марта, 19.00

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Ордабасы»

Рудный, СК «Аят-Арена»

2-3 марта