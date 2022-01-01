Министерство здравоохранения РК предлагает ввести акцизы на сахаросодержащие напитки. Причиной называют рост заболевания ожирением среди детей. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Ограничение доступности таких напитков поможет улучшить здоровье детей.

Да. Производители напитков внесут изменения в формулы и снизят содержание сахара.

Нет. Более эффективным подходом может быть оздоровительное просвещение.

Нет. Введение акцизов может быть лишь временной мерой, но не решением этой проблемы.

