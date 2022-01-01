Куда пойти с 1 по 8 марта
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
2 марта,
12.00
|
«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка
|
2 марта,
14.00
|
«Медвежонок Рим-Тим-Ти», Я. Вильковский, сказка
|
3 марта,
12.00
|
«Самый вежливый герой», Р. Алдонина, М. Бартенев, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
3 марта,
17.00
|
«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма
|
5 марта,
12.00
|
«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия
|
6 марта,
14.00
|
«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
|
8 марта,
14.00
|
«Тіл табысқандар», М.Байжиев, комедия
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
1 марта,
18.30
|
«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
|
2 марта,
12.00
|
«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка
|
2 марта,
17.00
|
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
|
3 марта,
12.00
|
«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
|
3 марта,
17.00
|
«Федра», по мотивам пьесы Ж. Расина, трагедия
|
7 марта,
18.30
|
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Памяти художника» - выставка Юрия Матюшко
|
В течение месяца
|
«Прикосновение к вечности» - выставка, посвященная 120-летию со дня рождения народного художника Казахстана Абылхана Кастеева
|
7 марта,
15.00
|
«Мир внешний и мир внутренний» - Открытие персональной выставки художника, члена Союза художников РК Георгия Сокова
|
Костанайская художественная школа имени А. И. Никифорова
ул. Байтурсынова, 51,
тел.: 54‒32‒46, 53‒28‒36
|
6 марта,
15.00
|
«Искренность в штрихах» - Открытие выставки графических работ из фондовой коллекции музея, посвященная 110-летию художника Александра Никифорова
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
2 марта,
17.00
|
«Жизель» - спектакль, ставший символом романтического балета XIX века, который с годами не теряет очарования.
Художественный руководитель Хасан Усманов
|
3 марта,
19.00
|
Turar. Концерт
|
8 марта,
19.30
|
Концерт Нурболата Абдуллина
|
Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
|
В течение месяца
|
«Третий глаз» - объединенная выставка Сергея Лугового и Сергея Ли
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)
|
1 марта,
19.00
|
Концерт квартета Jigitter
Спортафишка
|
Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Туран»
|
Костанай, «Тобыл Арена»
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2 марта, 19.00
|
Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Ордабасы»
|
Рудный, СК «Аят-Арена»
|
2-3 марта
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