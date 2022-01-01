По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 41 пара. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 64 года, невесте - 60 лет;

- зарегистрированы 4 развода;

- зарегистрированы 75 новорожденных: 37 девочек и 38 мальчиков. Редкие имена на этой неделе: Раяна, Сабина, Сафи-Нур, Айсара, Марлен, Альбина, Валерия, Елизавета, Аиша, Алуа, Ильнар, Алтын, Арсений, Ерали, Нестор, Глеб, Арлан. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 17. Самому зрелому папе - 49 лет, маме - 44 года;

- умерли 46 человек: 20 женщин и 26 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 252 вызова, из них 1 527 - к детям, в том числе на травмы и несчастные случаи - 379;

- поступили 7 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 8 человек, 6 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 499 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 328 человек, из них поместили 246: 220 мужчин и 26 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за прошедшую неделю в областной центр крови обратились 293 человека, 226 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- разысканы 2 без вести пропавших лица;

- выявлено 2 166 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 22 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.