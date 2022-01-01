Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 32 - Печенька, Малой, Теся и их хозяйка Валерия ГОРДИЕНКО.

Ярусы жизни в доме Гордиенко / Фото Валерии ГОРДИЕНКО

Уже не первый раз в нашем конкурсе участвуют люди, приютившие не одного, а несколько хвостиков. Вот такую историю нам прислала Валерия Гордиенко, написав ее от третьего лица.

- Это была обычная среднестатистическая молодая семья. Молодой человек работал, а его молодая жена заканчивала учебу. Жилье было съемное, но они не унывали по этому поводу.

Печенька заснула на ходу, видимо, очень устала / Фото Валерии ГОРДИЕНКО

Любовь и взаимопонимание окружали эту семью. Однажды под Новый год, а точнее, 25 декабря, крестная Оля, покупая елку, а был тридцатиградусный мороз, увидела среди елок пушистый комочек, который так жалобно мяукал. Леру и Диму, так звали наших молодых, не пришлось долго уговаривать, приютили малышку, которой дали имя Печенька.

Немножко можно и похулиганить / Фото Валерии ГОРДИЕНКО

Так у наших молодых появилась дочь. Шли дни, на смену зимы пришла весна. Однажды Лере позвонила мама и как бы между делом сказала, что в Instagram увидела наикрасивейшего котенка, который ищет дом.

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Малого пристраивали в хорошие руки, да так и оставили у себя / Фото Валерии ГОРДИЕНКО

Так у Леры и Димы появился еще один ребенок по имени Малой, которого, в принципе, они взяли на передержку для поиска нового хозяина.

Но надежного хозяина с «хорошими руками» найти не удалось.

Печенька приняла Малого как родного / Фото Валерии ГОРДИЕНКО

А жизнь в семье у молодых стала веселее и хлопотнее, жизнь текла своим чередом. И как-то летним вечером наши молодые, теперь уже «родители», поехали прогуляться по скверу.

Погода была замечательная, теплый вечерок не предвещал никаких событий, как вдруг из зарослей парка вышел им навстречу голубоглазый котенок. Жалобно мяукая, он терся о ноги. Котенок, как выяснилось, девочка, просилась на ручки. Сердце Димы не выдержало, «Поехали», - сказал он.

Так у Леры и Димы появился третий ребенок. Имя выбирали долго. Выбор пал на имя Теся, к которому пришли единодушно.

Теся скиталась по парку, пока не встретила Леру и Диму / Фото Валерии ГОРДИЕНКО

Вот так и обрели дом три хвостика с улицы - Печенька, Малой и Теся. Главное, в мире и согласии, а остальное все наживем! У каждого пушистика - своя история, свои проблемы и трудности. А как без них?! С детьми всегда так!

А если кошка голубоглазая, то ей не будет ни в чем отказа / Фото Валерии ГОРДИЕНКО

И пусть у каждого хвостика, подобранного с улицы, будет своя история со счастливым концом.

Счастливая троица мирно спит / Фото Валерии ГОРДИЕНКО

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 32 Печеньку, Малого, Тесю и их хозяйку Валерию Гордиенко в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 2 марта, до 11.00 воскресенья, 3 марта. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 29 февраля, до 10.00 понедельника, 4 марта. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 31 кошки Мисю и ее хозяйки Дианы Гучиговой поступило 784 голоса.