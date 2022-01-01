Об участке теплотрассы напротив магазина «Орбита» по ул. Дзержинского, 74 сообщил «НГ» наш постоянный читатель, житель Костаная Мухтар НУРКАНОВ.

- Трубы открыты прямо рядом с автобусной остановкой по ул. Дзержинского, - написал он. - Напротив - магазин «Орбита».

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели два участка «голых» труб среднего диаметра, торчащих из больших снежных сугробов.

Ул. Дзержинского, 74. Трубы открыты на автобусной остановке напротив «Орбиты» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе дома № 95 по ул. Амангельды, о которых мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили.

Ул. Амангельды, 95. Трубы во дворе дома спустя две недели хорошо закрыли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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