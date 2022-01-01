С 1 января по 1 июля 1923 г. биржей труда зарегистрированы 2 508 безработных. Использование труда безработных производилось главным образом по эксплуатации лесных дач в Боровском лесничестве.

1 января 1924 г. налоговый аппарат Наркомата продовольствия передан Наркомату финансов в связи с полным переходом взимания налогов в денежной форме. Натуральный налог отменен.

3 января 1951 г. по решению облисполкома в колхозах, государственных и кооперативных предприятиях Кустанайской области, имеющих конское поголовье, организованы фонды «Лошадь Советской армии» (ЛСА), «Обороне - повозка с упряжью». В первую очередь планировали верховых и артиллерийских лошадей, а при их недостатке - обозных.

4 января 1964 г. в Кустанае проживали 110 тысяч человек, город обслуживали 4 аптеки, одна молочная кухня для детей, 4 объединенных яслей-сада и 5 отдельных детских яслей.

6 января 1960 г. решением Кустанайского горисполкома здание по ул. Повстанческой, 74 (сейчас - ул. Касымканова), где размещалось облсельхозуправление, передано областной библиотеке. Заведующей библиотекой А. П. Вертинской поручено провести ремонт здания и произвести ремонт основного здания библиотеки по ул. Октябрьской, 68 (сейчас - ул. Дулатова).

8 января 1958 г. при Кустанайском областном Доме народного творчества организован ансамбль песни и пляски в составе 35 человек. В штате ансамбля: художественный руководитель, хормейстер, балетмейстер, хоровая группа, танцевальная группа, музыканты, костюмер, администратор, кассир.

9 января 1920 г. Кустанайский ревком в целях борьбы с эпидемией тифа издал приказ о прививке оспы всем служащим и рабочим советских учреждений и организаций.

11 января 1943 г. горисполком Кустаная отвел площадку под строительство сероуглеродного цеха завода № 507-а, ограниченную улицами: Ленина (Аль-Фараби), Железнодорожной, Тарана (Тауелсиздик), Украинской (Майлина).

11 января 1952 г. Кустанайскому горсобесу разрешено производить прорубку прорубей на реке Тобол, трудоустроив на эту работу инвалидов ВОВ и труда с целью улучшения их материального положения. Определена таблица расценок при наборе воды из прорубей: для крупного рогатого скота с организаций брали 25 коп., с частных лиц - 30 коп., для стирки белья с одной корзины организация платила 30 коп., частник - 50 коп., для заливки радиаторов в автомашину с организации и частника - по 50 коп., для набора воды в бочки - 25 коп., частникам - 50 коп., для набора воды в ведра платили 5 рублей в месяц.

13 января 1921 г. Кустанайский городской уездный исполнительный комитет, учитывая, что некоторые учреждения не отапливались более 3 дней, а температура в некоторых больницах дошла до нуля, принял решение взять на учет весь транспорт (лошадей).