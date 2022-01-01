По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 25 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 20. Самому зрелому жениху - 58 лет, невесте - 50;

- зарегистрированы 5 разводов;

- зарегистрированы 46 новорожденных: 26 девочек и 20 мальчиков. Редкие имена на этой неделе: Мирон, Санжар, Темирлан, Эмир, Айасыл, Арина, Рамина, Арианна, Галина, Милиса. Самому молодому папе - 21 год, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 47 лет, маме - 41 год;

- умерли 53 человека: 23 женщины и 30мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 494 вызова, из них 2 182 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 486;

- поступили 17 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 22 человека, из них 2 - дети; 17 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 702 человека.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 219 человек, из них поместили 188: 166 мужчин и 22 женщины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за неделю в областной центр крови обратились 190 человек, 153 из них стали донорами.