Хотела обратиться с такой неприглядной ситуацией: в середине учебного года детей решают «выставить» из здания в другое место. Дети на бесплатной основе посещают кружки при КГУ «Региональный психологический центр поддержки и дополнительного образования» управления образования акимата Костанайской области. Теперь выясняется, что эта организация будет разделена/переориентирована. И места кружкам по адресу ул. Баймагамбетова, 162 нет. Теперь будут решать, куда «перекинуть» детей, в какое учреждение. Мы выбирали именно это место, в центре города, в пешей доступности. А теперь куда дети будут ходить/ездить, нас поставят перед фактом. Либо это новый «Смарт-центр» в районе ТРЦ «Костанай Плаза», либо школа технического творчества в районе КСК, либо в центре в Доме творчества.

Если большинству не будет удобно новое месторасположение, детям придется отказаться от любимого кружка?! Только ради того, что государственные умы решили среди года заняться нововведениями. Где среди школьного учебного года будут бесплатные места в аналогичный кружок по месту жительства детей? Почему об этом никто не думал, все это затеяв.

Дети привыкли к своему коллективу ребят, к своему руководителю. С удовольствием ходят и развиваются по возрасту. Дайте возможность закончить учебный год в кружке или хотя бы переведите в здание в центре города. В том же Доме творчества. Если уж так необходимо именно это здание освободить от дополнительного образования (кружков).

Понятно, что кружки не закрываются совсем. Но никто не интересовался, смогут ли их посещать большинство детей в другом месте, подойдет ли преподавателям новое здание и график работы. На весах - наши дети с их любимыми кружками и учителями в удобном для посещения региональном центре и те, кто это придумал. Прошу организацию образования и акимат решить данную проблему в интересах детей.

Гость, пользователь сайта

Комментарий

Ситуацию прокомментировали в управлении образования Костанайской области:

- На данный момент вопрос реорганизации КГУ «Региональный центр психологической поддержки и дополнительного образования» находится на стадии согласовании с руководством. Планируется, что функции центра будут переориентированы в сторону усиления оказания психологической помощи всем участникам образовательного процесса. При этом работа кружков будет продолжена в организациях образования отдела образования Костаная, дети будут так же охвачены дополнительным образованием, а учителя трудоустроены. Большая часть кружков продолжит работу в городской школе детского творчества, часть кружков технического направления (моделирование, робототехника и т. д.) - в городской школе технического творчества.