Куда пойти с 12 по 18 января
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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13 января,
12.00
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«Теремок», С. Маршак, сказка
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14 января,
12.00
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«Медвежонок Рим-Тим-Ти», Я. Вильковский, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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14 января,
17.00
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«Алжир», Б.Шәмбетов, реквием
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17 января,
10.00, 11.00, 14.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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19 января,
18.30
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«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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12 января,
18.30
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«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина, драма, премьера
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13 января,
12.00
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«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка
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13 января,
17.00
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«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина, драма, премьера
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14 января,
12.00
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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14 января,
17.00
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«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина, драма, премьера
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18 января,
18.30
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«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Союз мастерства и таланта» - выставка, посвященная 90-летию Союза художников РК
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В течение месяца
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«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»
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