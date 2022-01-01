Многие казахстанцы из-за контроля над мобильными переводами частных предпринимателей возвращаются к оплате товаров и услуг наличными деньгами. Последуете ли вы их примеру? Да. Если предприниматель хочет скрыть доходы от налогообложения, я охотно ему помогу.

Да. Оплата наличными удобна, безопасна и не зависит от доступа к Интернету.

Нет. Я воспользуюсь банковской картой или обращусь к другому предпринимателю.

Нет. Все предприниматели должны платить налоги. А наличные деньги - это прошлый век.

