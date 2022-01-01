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Куда пойти с 12 по 18 января

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

13 января,

12.00

«Теремок», С. Маршак, сказка

14 января,

12.00

«Медвежонок Рим-Тим-Ти», Я. Вильковский, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

14 января,

17.00

«Алжир», Б.Шәмбетов, реквием

17 января,

10.00, 11.00, 14.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

 

19 января,

18.30

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

12 января,

18.30

«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина, драма, премьера

13 января,

12.00

«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка

13 января,

17.00

«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина, драма, премьера

14 января,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

 

14 января,

17.00

«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина, драма, премьера

18 января,

18.30

«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Союз мастерства и таланта» - выставка, посвященная 90-летию Союза художников РК

В течение месяца

«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»

 