Год назад ушел из жизни Карим Жаркенович Жаркенов - человек, посвятивший всю сознательную жизнь благородному делу воспитания подрастающего поколения.

После школы поступил в Уральский пединститут на факультет казахского языка, литературы и истории, а после вуза был направлен в Карасускую среднюю школу учителем истории. Через год на него положил глаз райком комсомола, но, пробыв там около года, Карим вернулся в педагогику, став директором СШ в поселке Ключевом. В 1975 году инициативного директора назначили заведующим райотдела образования. Работавший под его началом Темирхан Керибаев вспоминает: «Работать с ним было в высшей степени нескучно. Карим Жаркенович не давал покоя ни себе, ни подчиненным. При нем в районе были построены новые школы, детсады, привлечены молодые педагогические кадры. И не просто привлечены, для них создавались жилищные условия, выделялись путевки на оздоровление, экскурсии по театрам Кустаная и Челябинска, делегации по обмену опытом. Шеф занимался нашим профессиональным и культурным развитием, мы не чувствовали себя провинцией».

Молодой педагог стремительно набирался опыта, его направили в областной институт повышения квалификации педагогических работников в качестве заведующего кабинетом, но в 1989 году в Костанае открылась школа-интернат на государственном языке обучения, получившая имя великого просветителя Ибрая Алтынсарина. И директором ее из множества кандидатов был выбран Карим Жаркенов. По сути это было публичное признание его высокого профессионализма и авторитета в педагогической среде. Потребовались огромные усилия для создания и ритмичной работы новой школы. Нужны были вдумчивые воспитатели, умеющие адаптировать к городской жизни и повышенным требованиям ребят из отдаленных селений.

И здесь в полной мере проявился талант Карима Жаркеновича - педагога-организатора. Запустив на высокий уровень учебный процесс, директор не забывал об интеллектуальном и спортивном развитии ребят. В школе заработали многочисленные кружки по интересам, привлекались специалисты по внеклассной работе. Ученики начали выезжать на Олимпиады и соревнования и все чаще возвращались с наградами. О школе заговорили в республиканском масштабе. Директор же успевал замечать проблемы ребят из неблагополучных семей, помогал им в одежде. За свой счет или находились спонсоры - этот вопрос деликатно умалчивался, главное, что ребята были сыты, обуты и одеты. Но дети все видели и знали и бесконечно уважали своего директора, никогда не обозначавшего дистанцию в общении. Я был свидетелем этого проявления в один из визитов в школу. Была беседа в кабинете, а затем прозвенел звонок, мы вышли и пошли по длинному коридору. И я заметил, как ребятишки обгоняли нас, а затем разворачивались навстречу. Как вы думаете, для чего? А чтобы поздороваться с директором! Можете себе представить? Я наблюдал это проявление любви и уважения впервые в жизни и, честно признаюсь, был потрясен. Об авторитете директора можно было не спрашивать, вопрос отпал сам по себе.

На вечере памяти Карима Жаркеновича прозвучало много признаний в любви к этому замечательному человеку, Педагогу с большой буквы. Вспомнили о его многочисленных наградах и званиях, о его огромном авторитете среди коллег, воспитанников и просто людей, которым посчастливилось знать Учителя. И это лучшая награда для человека при жизни и после нее, как и светлая память.

Аркадий ДЕНИСОВ, Костанай