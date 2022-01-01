Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 25 - кот Рыжик и его хозяйка Карина ЗАРЕМБА.

Если бы не Карина, кроха погиб бы / Фото Карины ЗАРЕМБЫ

Есть такой коротенький фантастический рассказ, называется «Бабочка», автор Хелью Ребане. По сюжету человек торопится на работу и, спускаясь по лестнице в подъезде, видит, что между запыленными стеклами бьется бабочка, не в силах найти выход на волю. На открывание старой рамы уйдут драгоценные минуты, он неизбежно опоздает на работу, а это всего лишь бабочка… На самом деле, это был тест, устроенный высокоразвитой цивилизацией: как поведет себя среднестатистический житель Земли? А выбранный индивидуумом вариант должен был показать, стоит ли вообще вступать в контакт с человечеством. В рассказе человек прошел мимо и бабочка погибла, а наша цивилизация была признана внеземным разумом негодной к контакту.

Когда в жизни люди стоят перед подобным выбором, конечно, внеземной разум за ними не подглядывает. Тем ценнее то, что не все могут пройти мимо, даже если дела торопят.

Карина Заремба - еще школьница, но она точно не посрамила бы человечество перед внеземным разумом, она свой тест на человечность не провалила.

Вот ее письмо, практически без изменений.

- Мы с подругой направлялись в школу, день был дождливый, неуютный. Внезапно я услышала тихое мяуканье, с такими характерными нотками плача. Мы подумали, что котенок, наверное, сидит где-то на дереве. Однако, подойдя ближе, увидели трогательную картину: маленький котенок, сидящий рядом с дорогой, чуть не стал жертвой автомобиля. Он прятался в узкой щели и был очень напуган. Мы выманили его при помощи кусочка пирога. Он дрожал от холода, глазки гноились, вид у него был самый несчастный.

Так как спасение котенка не входило в наши планы, возникла проблема: что с ним делать? Время уже поджимало, вернуться домой, чтобы там оставить малыша, значило опоздать на уроки. Но и оставить крошку на улице мы не могли.

Вот так, в сумке, котенок сначала «поехал» в школу, а потом домой / Фото Карины ЗАРЕМБЫ

Пришлось принять компромиссное решение: взять находку с собой в школу. Наша добросердечная учительница разрешила отнести его домой. Дома я оставила ему воду и еду, а сама отправилась дальше на уроки. Очень переживала за него и за то, как отреагирует мама, ведь у нас уже есть кот Барсик, которого мы взяли из приюта. Но котенку я пообещала найти дом.

Сначала котенок, которого мы назвали Рыжиком, был напуган, от любого шороха прятался в укромные места, да и с Барсиком не ладил.

Малыша откормили и вылечили его больные глазки / Фото Карины ЗАРЕМБЫ

Но очень быстро мы приучили его к горшку. Больные глазки ежедневно обрабатывали. Постепенно Рыжик выздоровел, освоился и стал привыкать к нам. С Барсиком он даже подружился, они начали вместе играть, спать рядышком, им уже было скучно друг без друга. И все это произошло быстро, мы оглянуться не успели, как Рыжик влился в нашу семью.

С Барсиком Рыжик подружился довольно быстро / Фото Карины ЗАРЕМБЫ

Два друга всегда рядом, бочок к бочку / Фото Карины ЗАРЕМБЫ

Буквально через несколько дней котенка уже были готовы взять в добрые руки. И тут мы с мамой поняли, что успели привязаться к нему и ни за что его не отдадим. Так найденный на улице несчастный котенок, остался у нас навсегда.

Сейчас Рыжик чувствует себя хорошо, он освоился в доме, привык к нам, и больше малышу не угрожает ни голод, ни холод. Вот так в нашей семье появился еще один питомец, еще один кусочек счастья.

От редакции: добавим, что тест перед вселенским разумом достойно прошли не только Карина и ее мама, но и педагог, вошедшая в ситуацию и позволившая ученице пожертвовать уроком, чтобы отнести котенка домой. Спасибо вам за то, что поддерживаете в детях стремление делать добро!

Больше малышу не угрожает ни голод, ни холод / Фото Карины ЗАРЕМБЫ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 25 кота Рыжика и его хозяйку Карину Заремба в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 13 января, до 11.00 воскресенья, 14 января. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны, в связи с праздниками, принимаются с 9.00 четверга, 11 января, до 10.00 понедельника, 15 января. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 24 кота Шурика и его хозяйки Натальи Исуповой поступил 241 голос.