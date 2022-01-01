В 139-м туре собираем на вертикализатор и реабилитацию

Этот тур стартовал не совсем обычно. В нем три участника, но ваша помощь потребуется только двоим.

Напоминаем, что, начиная с 129-го тура, все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

Начиная с прошлого, 138-го тура, у проекта «Нужные деньги» новый генеральный спонсор - ТОО «Казнефть», коллектив которого уже неоднократно поддерживал наших участников крупными суммами.

Сбор продолжается

Пока собрано чуть меньше трети стоимости вертикализатора для Бекзата / Фото Карлыгаш ТУМЕРЗИНОЙ

В прошлом туре нам не удалось собрать достаточно средств для 10-летнего Бекзата ШИТАНОВА из Костаная. Впрочем, мы были к этому готовы, учитывая сумму сбора, сразу определили его как пролонгированный.

Напомним, Бекзат - один из двух братьев-близнецов, страдающих ДЦП. Вот только у его брата Алмата диагноз тяжелее, пока даже речи не идет том, чтобы он ходил. А Бекзат имеет большие перспективы и уже доказал положительные прогнозы врачей, обучаясь по общеобразовательной программе, правда, обучение проходит на дому, потому что самостоятельно ходить пока не получается. Но все, что нужно для достижения этой цели, делается: реабилитации, лечение, в сентябре была даже сделана операция. Доктора уверяют, что Бекзат сможет ходить с ходунками. Это уже немало, поскольку гарантирует ему самостоятельность во взрослой жизни. То есть он не просто сможет обслуживать себя, но и состояться в какой-нибудь профессии.

Но, для того чтобы Бекзат пошел, необходимо каждый день определенное количество времени проводить в вертикализаторе.

Мы начали собирать 1 400 000 тенге, изначально понимая, что сбор придется растянуть на три, а то и четыре тура. За предыдущий тур для Бекзата было собрано 435 304 тенге. Это чуть меньше трети стоимости вертикализатора нужной модели. Если темп сборов не упадет, то в марте у мальчика уже будет вертикализатор.

Доходы семьи: пособия по инвалидности на братьев - 180 000 тенге, зарплата папы была 120 000 тенге. Летом он работал в поле, чтобы был резерв на осень. Сейчас временно не работает, потому что хрупкой жене тяжело поднимать мальчишек, они уже большие, а за Бекзатом после операции особый уход. Папа по профессии водитель. Как только с Бекзатом станет полегче, он выйдет на работу.

В семье есть еще младшая дочь-второклассница.

С помощью наших читателей мы будем продолжать сбор до победного конца. Бекзату нужна ваша помощь!

Карта «Каспи» 4400 4302 2450 7415, Карлыгаш Т. (мама Бекзата).

Карта привязана к номеру телефона +7-778-309-35-55.

Карта «Народного банка» 4405 6397 4074 2273.

Нашли «свою» клинику

Богдану нужно ехать на второй курс реабилитации в Астану / Фото Инны МАКСАКОВОЙ

Богдан МАКСАКОВ из Костаная второй раз становится участником «Нужных денег». Сейчас Богдану 2 года и 3 месяца. Когда мальчику исполнился 1 год, ему поставили диагноз «ДЦП, спастическая форма, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительных нервов». «Частичная» означает, что зрение у ребенка всего 30%.

Еще через четыре месяца Богдан получил инвалидность, а вместе с ней и возможность получать лечение и реабилитацию на территории Казахстана по квоте. Но это только в государственных медучреждениях, а в частных клиниках необходимо платить довольно существенные суммы. Но в том-то и проблема, что бесплатные курсы не приносят особой пользы детям с действительно тяжелыми формами ДЦП. Поэтому и приходится родителям из кожи вон лезть, чтобы наскрести на реабилитационные курсы в России или даже Китае. Только после таких поездок, по определению самих родителей, дело сдвигается с мертвой точки и состояние ребенка заметно улучшается.

К счастью, хорошие реабилитационные курсы стали появляться и в Казахстане. Но не в Костанае. Чаще всего детей возят в Астану или Алматы.

Богдану в ходе 134-го тура собрали 600 000 тенге на реабилитацию в столичной клинике «Центр катамнеза», которую он прошел в августе прошлого года. Выбор этой клиники оказался удачным, после единственного курса проявилась положительная динамика.

- Если честно, мы сами не ожидали, что так скоро увидим результаты реабилитации в «Центре катамнеза», - делится мама мальчика Инна МАКСАКОВА. - Богдан уже активно переворачивается в разные стороны, пытается подняться и даже ползает потихоньку! Более того, он начинает говорить некоторые слоги: «ма» - тут объяснять не нужно, «бо» - значит больно, «ка» - значит каша. Чтобы не получилось отката назад, нам надо пройти второй курс в ближайшее время. Мы были записаны на самое начало января и собирались ехать в долг. Но перед самым праздником нового года попали а больницу и до сих пор здесь находимся. Нам удалось передвинуть курс на 27 января, но дольше откладывать поездку нельзя. Вынуждены снова обратиться за помощью в проект «Нужные деньги». Пожалуйста, помогите не потерять достигнутое!

Поскольку все дорожает, теперь реабилитация будет стоить 650 000 тенге, сюда входят процедуры, проезд, проживание и питание.

Доходы семьи Максаковых: зарплата папы - 150 000 тенге, пособие по инвалидности Богдана - 130 000 тенге. Жилье у семьи съемное, ежемесячная плата достигает 140 000 тенге.

Карта «Каспи» 4400 4301 0734 7541, Инна М.

Карта привязана к номеру телефона +7-777-689-93-22.

Рождественское чудо

Сбор для Максима успешно закрыт до начала тура / Фото Надежды АНДРИЕНКО

Максиму Андриенко из поселка Тобол - 2 года 8 месяцев. У него ДЦП, спастическая диплегия тяжелой степени. Как и многие дети с ДЦП, Максим поторопился появиться на свет. Мальчик родился на 32-й неделе внутриутробного развития и первый месяц жизни провел в реанимации Рудненского перинатального центра. Родился в мае 2021 года, а диагноз был поставлен только в ноябре 2022-го. Полтора год упущенного времени. И его надо наверстывать.

Не имея возможности возить сына на реабилитацию в Россию, родители Максима пользовались теми курсами, что есть в Костанае и Рудном. Подвижки есть, но о хорошем эффекте от этих курсов говорить не приходится.

- Мы, мамы таких деток, общаемся друг с другом, делимся разными полезными сведениями, - говорит мама Максима Надежда АНДРИЕНКО. - Не раз слышала про зал «Таймас» в Костанае. Туда приезжают отличные специалисты из России и Астаны. Нам хотя бы один курс пройти, чтобы увидеть действительно пользу от реабилитации. Мы очень надеемся, что приезжие реабилитологи помогут Максиму. Мы уже записались, начало курса 23 января, но собрать деньги на оплату самим очень сложно. Просим помощи у благотворительного проекта «Нужные деньги», потому что нет другого выхода.

Зал «Таймас» работает не так давно и уже обрел популярность среди родителей детей с ДЦП. Курсы, которые там проводят приглашенные специалисты, - хорошая альтернатива поездкам в Челябинск, например. Ведь при прохождении реабилитации в Костанае не тратятся большие суммы на проживание в другой стране или даже в нашей столице. Для костанайцев вообще исчезает сама проблема проезда и проживания, а для жителей области она перестает быть пугающей.

Для того чтобы Максим смог пройти курс реабилитации в «Таймасе», учитывая проживание в Костанае, нужно 300 000 тенге.

Доходы семьи: зарплата папы - 120 000, пособие Максима по инвалидности - 130 000 тенге.

Далее мы должны были бы напечатать реквизиты карты для сбора, но делать этого не будем, потому что проблема была решена еще на стадии обсуждения комиссией кандидатов на участие в 139-м туре.

Генеральный спонсор проекта ТОО «Казнефть» решил сразу закрыть сбор для Максима до начала тура. Учитывая, что это произошло 5 января, незадолго до наступления Рождества, можно считать такой исход настоящим рождественским чудом для семьи Андриенко.

Но вместе с тем Максим будет считаться участником 139-го тура «Нужных денег». А для Бекзата и Богдана начинаются сборы, успешность которых зависит от наших читателей.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 138-го тура