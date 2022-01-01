О горе мусора во дворе дома № 63 по ул. Павлова сообщила «НГ» жительница Костаная Сандугаш НУРОВА. По ее словам, мусор не вывозят с прошлого года.

- Там не то что контейнеры полностью завалены, там из-за мусора уже двора скоро не будет видно! - возмущается читательница. - Как до нового года не вывезли, так он и лежит. Плюс то, что скопилось за праздники.

На месте корреспонденты «НГ» увидели контейнеры, заваленные мешками с мусором и картонными коробками.

Ул. Павлова, 63. Эту кучу мусора не вывозят с прошлого года / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Небольшую свалку во дворе дома № 95 по ул. Амангельды, рядом с детской футбольной площадкой, о которой мы писали две недели назад, так и не убрали. Ее лишь завалило снегом.

Ул. Амангельды, 95. Мусор рядом с детской площадкой за две недели не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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