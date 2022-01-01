Об открытых участках труб и с плохой изоляцией рядом с домом № 98 по ул. Козыбаева сообщила «НГ» жительница Костаная Таисия РЕВЕНКО.

- Трубы были с хорошей изоляцией, но летом ее подожгли, причем в нескольких местах, - рассказала она. - Теперь на морозе она отшелушивается, трубы теряют тепло.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели несколько «ожогов» на трубах. В некоторых местах трубы начали оголяться.

Ул. Козыбаева, 98, Изоляция на трубах в торце дома черная в нескольких местах / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Все три участка голой теплотрассы, расположенной вдоль дома № 179 по ул. Баймагамбетова, о которой мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили.

Ул. Баймагамбетова, 179. Участок трубы хорошо закрыли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Магистральную трубу вдоль ул. Баймагамбетова - тоже... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

...как и третий участок на этой же трубе / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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