Оденем «голые» трубы. Изоляцию сожгли летом
Об открытых участках труб и с плохой изоляцией рядом с домом № 98 по ул. Козыбаева сообщила «НГ» жительница Костаная Таисия РЕВЕНКО.
- Трубы были с хорошей изоляцией, но летом ее подожгли, причем в нескольких местах, - рассказала она. - Теперь на морозе она отшелушивается, трубы теряют тепло.
По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели несколько «ожогов» на трубах. В некоторых местах трубы начали оголяться.
Ул. Козыбаева, 98, Изоляция на трубах в торце дома черная в нескольких местах / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Все три участка голой теплотрассы, расположенной вдоль дома № 179 по ул. Баймагамбетова, о которой мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили.
Ул. Баймагамбетова, 179. Участок трубы хорошо закрыли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Магистральную трубу вдоль ул. Баймагамбетова - тоже... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
...как и третий участок на этой же трубе / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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