По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 37 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 68 лет, невесте - 67;

- зарегистрированы 10 разводов;

- зарегистрированы 70 новорожденных: 37 девочек и 33 мальчика. Редкие имена на этой неделе: Самал, Семен,Азамат, Мирон, Самир, Мади, Альбина, Есения, Анна, Раяна, Паулина, Лара, Дильназ. Самому молодому папе - 18 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 41 год;

- умерли 57 человек: 33 женщины и 24 мужчины.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 142 человека, из них поместили 129: 115 мужчин и 14 женщин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 518 вызовов, из них 2 256 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 471;

- поступили 15 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 17 человек, в том числе 1 ребенок; 13 человек доставлены в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 646 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 264 человека, 193 из них стали донорами.