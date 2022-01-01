Сухой остаток. С 4 по 10 декабря
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 37 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 68 лет, невесте - 67;
- зарегистрированы 10 разводов;
- зарегистрированы 70 новорожденных: 37 девочек и 33 мальчика. Редкие имена на этой неделе: Самал, Семен,Азамат, Мирон, Самир, Мади, Альбина, Есения, Анна, Раяна, Паулина, Лара, Дильназ. Самому молодому папе - 18 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 41 год;
- умерли 57 человек: 33 женщины и 24 мужчины.
По данным Костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 142 человека, из них поместили 129: 115 мужчин и 14 женщин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 7 518 вызовов, из них 2 256 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 471;
- поступили 15 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 17 человек, в том числе 1 ребенок; 13 человек доставлены в больницу;
- скорая помощь доставила в больницы 1 646 человек.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 264 человека, 193 из них стали донорами.
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.