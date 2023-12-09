Костанайский хирургический центр судится с ТОО «Пластокно»

из-за некачественной работы

Максим Михайличенко: «Подрядчику предлагали либо переделать окна, либо вернуть деньги» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Судебные тяжбы ТОО «Костанайский хирургический центр» с ТОО «Пластокно» длятся уже 1,5 года. В августе 2020 года строители установили 36 пластиковых окон в помещениях хирургического центра по ул. Школьной, 62/2. Зимой пациенты стали жаловаться на холод.

Все дело в санкциях?

- Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области 21 февраля 2023 года удовлетворил иск ТОО «Костанайский хирургический центр» к ТОО «Пластокно», - сообщила «НГ» адвокат представителей хирургического центра Анна КАКИРОВА. - И понудил последних безвозмездно устранить недостатки в оконных ПВХ блоках, устройствах и монтажных швах. Взамен произвести демонтаж монтажных швов, оконных блоков, несоответствующих строительным нормам, установить оконные блоки и новые монтажные швы.

ТОО «Пластокно» подало апелляцию, но жалобу оставили без удовлетворения. 27 июля 2023 года постановлением судебной коллегии Костанайского областного суда решение вступило в законную силу.

- До направления листа на принудительное исполнение мы неоднократно обращались к ТОО «Пластокно», чтобы они добровольно исполнили решение суда, но они тянули время, - пояснила Какирова. - В итоге мы были вынуждены направить им лист о принудительном исполнении. Сейчас этим занимается частный судебный исполнитель, но толку нет, фирма так и не переустановила окна, а со дня на день обещают сильные морозы.

По словам адвоката, частный судебный исполнитель максимум может насчитывать пеню за неисполнение решения суда, но не имеет права даже наложить аресты на счета или ограничения на денежные операции. Представители ТОО «Пластокно» направляют в суды просьбы об отсрочке решения суда, но их суд тоже отклоняет.

- Зимой сложно исполнить эти обязательства, - сетует Анна Какирова. - Окна не вытащить, пациентов сложно куда-то перевести. Кстати, у нас было даже выездное заседание суда по этому делу, и все почувствовали, насколько в хирургическом центре холодно...

Согласно результатам экспертизы, монтаж окон провели некачественно / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Юрист ТОО «Пластокно» Нурлан (фамилию он назвать отказался) подтвердил «НГ», что было выездное заседание суда, но прошло оно летом, и часть экспертов дала заключение, что фирма все сделала правильно, а часть - что нет.

- 36 пластиковых окон разных размеров мы установили в августе 2020 года, - согласился юрист. - После первой зимы проблем не было, судебный иск появился только летом 2022 года. Согласно заключению экспертизы, окна нужно было переделать с новой деталью - гидропаропленкой, из-за отсутствия которой якобы и было прохладно. Хотя ни по договору, ни по эскизному проекту ее нет. Но раз таково решение суда, мы готовы его исполнить.

Однако, по словам юриста, когда стали заказывать необходимую пленку, выяснилось, что сертифицированных заводов, которые ее производят, очень мало. Производитель, у которого «Пластокно» планировало ее купить, находится в Воскресенске (Московская область РФ).

- Но этот завод попал под западные санкции, поэтому мы не могли у них купить пленку, - уточнил Нурлан. - Все заводы в КНР работают без сертификатов, поэтому в Китае тоже не можем ее приобрести. Для этого и просили отсрочку до середины декабря, но хирургический центр настаивал, чтобы мы все сделали до 1 декабря.

По словам юриста, выход нашли. Завод в Воскресенске продаст пленку заводу в Уфе, который не попал под санкции, и уже там его купит костанайская фирма. Потом доставит в Костанай и установит в медучреждении, хотя это раза в полтора удорожает установку окон.

- В середине декабря все свои обязательства мы исполним, - заверил Нурлан. - Как будем делать это зимой? Будем устанавливать по одному окну в каждой палате по отдельности - в тех палатах, где нет пациентов.

«Зимой это невозможно»

Директор Костанайского хирургического центра Максим МИХАЙЛИЧЕНКО считает, что представители ТОО «Пластокно» вводят в заблуждение, говоря о том, что им мешают переделать окна российские санкции. А менять окна в разгар зимы при полных палатах пациентов, по его мнению, просто нонсенс. По словам директора, «строители очень сильно схалтурили, а теперь бесстыдно тянут время».

- Мы каждый год делаем ремонтные работы. В предыдущие годы поменяли канализацию, крышу, потом взялись за окна. - рассказал «НГ» Михайличенко. - Здесь стояли старые деревянные. После окон хотели заняться облицовкой фасада, но из-за некачественной установки окон все остановилось! Мы привлекли к работе сотрудников ТОО «Пластокно», договорились о цене, количестве и эскизе окон. В декабре пациенты терапевтического отделения начали жаловаться на холод. Пришлось раздавать одеяла и закрывать щели, через которые ветер дул в окна...

«Это окно переделали, другие еще хуже!» - говорит Михайличенко, указывая на некачественную работу / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Заказчик обратился в ТОО «Пластокно», там пообещали все подправить: запенить, закрыть щели. Только поэтому, по словам директора, он не подал в суд сразу. Когда подрядчик ничего не сделал и перестал выходить на связь, пришлось заняться оформлением иска.

Из-за отсутствия пленки стены в медучреждении стали отсыревать / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Весной Михайличенко привлек адвоката, которая обратилась к эксперту. Экспертиза установила грубейшие недостатки в установке окон: частично отсутствовала монтажная пена и повсеместно не было гидроизоляционной ленты снаружи. Ее отсутствие и стало главной причиной холода в палатах, а еще в окна попадали дождь, снег, из-за влаги начали отсыревать стены.

Михайличенко показывает, что нужная пленка продается и в Казахстане / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- То, что ленты нигде нет, а только на заводе в России, который попал под санкции, просто не соответствует действительности! - возмущается Михайличенко. - Я открываю любой казахстанский сайт, эта бутиловая лента есть в свободной продаже. Стоимость - 5 400 тенге за 24 метра. Но они ее просто не поставили, чтобы удешевить процесс установки окон!

Некачественно сделали окна и в операционной, где ежедневно проводят около 20 операцийм

6 декабря директор хирургического центра показал корреспонденту «НГ» несколько палат, в которых окна установлены с нарушениями. Такая же ситуация в операционной. Везде было прохладно, несмотря на то, что в тот день сильные морозы еще не наступили. В хирургическом центре ежедневно проводят около 20 операций, поэтому идея переустановки окон в разгар зимы кажется утопичной.

- Как они собираются устанавливать окна в холода? Нам, что, больницу закрывать? - интересуется Михайличенко. - Мы не можем себе этого позволить. После разбора одного окна остается куча мусора, а что говорить о нескольких десятках? Это займет дополнительное время. Зимой это просто невозможно!

По его словам, представителям ТОО «Пластокно» предлагали разные варианты, в том числе - вернуть деньги за некачественно установленные окна в соответствии с нынешними расценками. Нашли другую фирму, которая согласилась переустановить окна, но «Пластокно» отказалось возвращать деньги.

Интересно, что еще около сотни окон «Пластокно» установило в соседнем ТОО «Костанайский медицинский центр». Экспертиза тоже признала их некачественными из-за отсутствия пленки. Этот иск строители сейчас оспаривают в апелляционной инстанции. Что решит судебная коллегия, скоро станет известно.