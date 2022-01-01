Хочу узнать про выдачу технических условий на подключение к системе газоснабжения. Дело в том, что в филиале АО «КазТрансГаз Аймак» до сих пор не начали выдачу технических условий для населения. Я подавал заявление, чтобы подключить свой частный дом. Мне отказали в связи с отсутствием свободной мощности. Они и раньше указывали эту причину. Ну не может же быть в порядке вещей, что больше двух лет не обеспечивают подключение новых абонентов?

Сергей ИВАНОВ, Костанай

Комментарий

Первый заместитель директора Костанайского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Асфат ОЛЖАБАЕВ в ответе на запрос «НГ» сообщил, что с 2021 года в общество поступило около 10 000 заявлений на выдачу технических условий.

- Выдача техусловий приостановлена только в Костанае, Алтынсаринском и Костанайском районах в связи с недостаточностью производственных мощностей ГРС-2 и ГРС-3, - пояснил Олжабаев. - Для остальных районов и городов области техусловия выдаются в штатном режиме. Как только мощностей будет достаточно, выдача условий будет возобновлена.

«НГ» также спрашивала о том, ввели ли в эксплуатацию АГС, строительство которой уже завершено в Костанайском районе. Однако в «КазТрансГаз Аймаке» не стали отвечать на этот вопрос, предложив переадресовать его в районный отдел строительства. В пресс-службе акимата Костанайского района тоже не рассказали о судьбе станции, предложив обратиться... в АО «КазТрансГаз Аймак».