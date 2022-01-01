В феврале этого года я рассказывала редакции «НГ», как красивые новогодние открытки, отправленные мною, так и не были вручены адресатам, а другие пришли с большим опозданием. В связи с этим попросила прокомментировать ситуацию главного почтовика области. Смысл его ответа сводился к следующему: сами, мол, дураки - и снег не чистите, и собак не привязываете. Хотя речь шла о житикаринской многоэтажке в том числе.

Но что действительно порадовало - это декларируемая чиновником услуга «Родное село»: используется специальный конверт с электронной маркой, движение которого позволяет отслеживать письмо до адресата, причем по цене обычного письма, тем самым сводя к нулю потери корреспонденции.

В начале октября 2023 года, посылая 5 писем в Астану депутатам, решила оптимизировать процесс и воспользоваться услугой «Родное село». В почтовом отделении с. Айет это вызвало переполох: работники впервые услышали о такой услуге, стали звонить в область и обещали перезвонить, как только что-то выяснят. Пришлось письма депутатам отправить заказными. Звонка от почтовиков, кстати, я так и не дождалась.

Предлагаю опять же главному почтовику области подняться со своего теплого кресла, проехать по всем сельским отделениям и попытаться самому отправить такое письмо «Родное село». Может, тогда мне поступит звонок с почты с приглашением воспользоваться услугой? А пока... противно, когда из людей делают дураков, а ложь и очковтирательство становятся нормой нашей жизни.

Ольга ВЕДЛЕР, с. Айет, р-н Б. Майлина