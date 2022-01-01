С августа 2023 года я вижу, что на пересечении улиц Шипина и Бородина в Костанае не работают светофорные объекты. Уже неоднократно обращался в службу iKomek, там сообщали, что проблема решена, но это не соответствует действительности. Я также обращался в административную полицию, но на сегодня проблему так и не решили.

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Комментарий:

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Денис ПЕТРУХНО:

- Сейчас разрабатывается сметная документация на замену вышеуказанного светофорного объекта для дальнейшей подачи бюджетной заявки на выделение средств в 2024 году. Если их выделят, то будет объявлен конкурс для определения потенциального поставщика (подрядная организация) на проведение работ по замене лампового светофора на вышеуказанном участке.