О ветхой изоляции и частично голых трубах в торце дома № 47 по ул. Амангельды сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна КУЗНЕЦОВА.

- Изоляция на трубах на ладан дышит, можно сказать, что ее нет совсем, - рассказала она. - Я имею в виду рубероид, который не пропускает тепло. Фактически трубы просто обмотаны стекловатой, которая, естественно, рвется, и теплотрасса полностью оголяется. Но и на тех участках, где она есть, трубы теряют тепло.

На месте корреспонденты «НГ» увидели трубы небольшого диаметра практически без рубероида, а местами голые.

Ул. Амангельды, 47. Трубы в торце дома практически без рубероида / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе дома № 189 по ул. Баймагамбетова, за Русским театром драмы, о которых мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили рубероидом и жестью.

Ул. Баймагамбетова, 189. Теплотрассу за драмтеатром утеплили на обоих участках / Фото Ксении РЕБИК

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