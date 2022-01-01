О свалке во дворе дома № 111 по ул. Тауелсиздик сообщил «НГ» житель Костаная Серик ЖУМАГАРИН.

- Контейнеры у нас расположены в центре двора, - рассказал он. - Ну и мусором завалена вся середина двора. Куча образовалась сначала из картонных коробок, которые выкидывают из близлежащих магазинов и пекарен. Ее не вывезли, теперь она растет с каждым днем. Жители добавляют к ней бытовые отходы, остатки мебели, постельные принадлежности.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели кучу мусора намного выше контейнеров, ее венцом был старый грязный матрас.

Ул. Тауелсиздик, 111. Куча мусора скоро захватит центр двора / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка во дворе дома № 95 по пр. Аль-Фараби за две недели не особо изменилась: исчез старый матрас, но вокруг контейнеров все так же лежат горы картонных коробок.

Пр. Аль-Фараби, 95. Коробок на свалке возле контейнеров стало еще больше. Но матрас пропал / Фото Ксении РЕБИК

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