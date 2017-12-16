Куда пойти с 14 по 20 декабря
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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17 декабря,
12.00
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«Өшірбек Сөндірбектің хикаясы», Ю. Семенова, сказка
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17 декабря,
14.00
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«Истории Пожара Тушилыча», Ю. Семенова, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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16 декабря,
17.00
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«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма
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17 декабря,
17.00
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«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия
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20 декабря,
17.00
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«Министр», А. Шаяхмет, деректі драма, премьера
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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22-30 декабря,
10.00, 12.30, 15.00, 18.00
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«Новогодние проделки Наперекосячки» + анимационная программа «Пункт назначения - Новый год»
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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15 декабря,
15.00
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Открытие итоговой выставки костанайских художников «Союз мастерства и таланта», посвященной 90-летию Союза художников РК
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В течение месяца
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«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54
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20 декабря,
19.00
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«Подарок судьбы». Спектакль по новелле В. Красногорова. В ролях: Андрей Чернышев, Ирина Ефремова
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ДК «Орион»
ул. Текстильщиков, 9, (бывший ДК Текстильщик)
тел.: +7-705-884-05-28
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16 декабря, 12.00, 14.00, 16.00
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«Космические Зайцы и планета Зимнего Дракона», новогодний детский шоу-спектакль
Спортафишка
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Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Барсы Атырау»
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Костанай, СРК «Костанай»
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15 декабря, 19.00.
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Кулагер»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»
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16-17 декабря, 17.00
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Торпедо УК»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»
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20-21 декабря, 19.00
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