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Куда пойти с 14 по 20 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

17 декабря,

12.00

«Өшірбек Сөндірбектің хикаясы», Ю. Семенова, сказка

 

17 декабря,

14.00

«Истории Пожара Тушилыча», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

16 декабря,

17.00

«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма

17 декабря,

17.00

«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия

 

20 декабря,

17.00

«Министр», А. Шаяхмет, деректі драма, премьера

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

22-30 декабря,

10.00, 12.30, 15.00, 18.00

 «Новогодние проделки Наперекосячки» + анимационная программа «Пункт назначения - Новый год»

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

15 декабря,

15.00

Открытие итоговой выставки костанайских художников «Союз мастерства и таланта», посвященной 90-летию Союза художников РК

В течение месяца

«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54

20 декабря,

19.00

«Подарок судьбы». Спектакль по новелле В. Красногорова. В ролях: Андрей Чернышев, Ирина Ефремова

 

ДК «Орион»

ул. Текстильщиков, 9, (бывший ДК Текстильщик)

тел.: +7-705-884-05-28

16 декабря, 12.00, 14.00, 16.00

«Космические Зайцы и планета Зимнего Дракона», новогодний детский шоу-спектакль

Спортафишка

Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Барсы Атырау»

Костанай, СРК «Костанай»

15 декабря, 19.00.
16 декабря, 17.00

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Кулагер»

Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»

16-17 декабря, 17.00

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Торпедо УК»

Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»

20-21 декабря, 19.00