Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 21 - кот Ластик, кошка Ириска и их хозяйка Галина БУЯТАНОВА

Ластик выглядит брутально, но душа у него нежная / Фото из семейного архива

Очередная история добра в нашем конкурсе - о спасении с улицы двух малюток, которые уже выросли и очень радуют своих хозяев. Об этом прекрасным языком написала сама Галина, и мы ее послание публикуем без изменений.

- Осень 2014 года. Поздний вечер, в наушниках - «Город-312», КСК. На город опускаются сумерки, ветер с шелестом взметает сухую листву. По ржавой крыше остановки тяжело стучат, разбиваясь, первые капли холодного осеннего дождя. Зябко кутаясь в шарф, жду автобус, мечтая о чашке горячего чая.

Такой крохе очень трудно выжить на улице / Фото из семейного архива

Миг и, возвращаясь в реальность, вздрагиваю от внезапного прикосновения чего-то к своим ногам. А там... Доверчивый взгляд огромных зеленых глаз. И громкое мурчание дрожащего, худющего, похожего на раму от велосипеда котенка...

Домой мы ехали вместе (разве могло быть иначе?).

Уже больше десяти лет этот симпатяга - наш любимец и друг. Бывало всякое: слезы, капельницы, уколы. С большим трудом выцарапали его из лап коварного вируса.

Ластик с Ириской неразлучны / Фото из семейного архива

А назвали его Ластик. И вовсе не в честь стирающего карандашные линии кусочка резины. Ластик - от слов «ластиться», «ласка». В благодарность за приют он дарит нам свою ласку, а мы отвечаем ему тем же. Ведь не полюбить его было невозможно.

А прошлый год подарил нам еще одну пушистую бандитку. Ириска появилась под крыльцом, во дворе, в начале лета. Уличная жизнь безжалостна к животным, и вскоре она осталась одна. Крохотная, вечно голодная, пугливая и пищащая. Такой мы ее нашли. Кто знает, какой могла бы быть ее история, но...

Кошачий контроль - это серьезно! / Фото из семейного архива

Бывший бездомыш окружен любовью / Фото из семейного архива

Только посмотрите, какая красавица теперь спустя полтора года.

Ластик сразу взял Ириску под опеку / Фото из семейного архива

Он - спокойный и характерный, обожает дыни. Она - шкодная и игривая, с аппетитом уплетает курт и кукурузу. Ириску Ластик взял под свою защиту и опеку в первый же вечер, она была крохотной, с ладошку. И вот уже полтора года неразлучны: и игры вдвоем, и с детьми, и сон, и ночные попрыгушки по квартире.

Сон ребенка под защитой: мышь не проскочит! / Фото из семейного архива

Забота о малышах у Ластика в крови / Фото из семейного архива

Они первыми встречают нас у двери, бегут, если кто-то из детей плачет. Согревают и успокаивают мурлыканьем перед сном. Смешат и удивляют. Добавляют хлопот и наполняют дом уютом. И просто показывают: помогая одному коту, вы не измените весь мир, но однозначно измените свой и сделаете одну жизнь лучше. Разве этого мало?

Хозяйское колено лучше мягкой подушки / Фото из семейного архива

В этой семье любят животных / Фото из семейного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 21 кота Ластика, кошку Ириску и их хозяйку Галину Буятанову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 16 декабря, до 11.00 воскресенья, 17 декабря. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 14 декабря, до 10.00 понедельника, 18 декабря. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 20 кота Рыжика и его хозяйки Елены Грипас поступило 530 голоса и 1 купон.