Мы - жители п. Ударник. Наши дети учатся в жилом массиве Дружба, ездят в школу на автобусе. Но автобус с сентября сломан, детей возят то на «ГАЗелях», то на легковой машине по 3 рейса. В управлении образования не выдают новый, говорят, что наш - 2017 года выпуска. 16 ноября дети 25 минут ждали машину, замерзли, это еще морозов нет. Опоздала машина, и не предупредили даже. Когда решат этот вопрос?

Замира ТЕРЕЩЕНКОВА, Костанай

Комментарий

- Действительно, школьный автобус находится в неисправном состоянии, - сообщили «НГ» в управлении образования Костанайской области. - В связи с этим перевозка детей на данный момент осуществляется на «ГАЗелях». Денежные средства на ремонт автобуса выделены, проведены конкурсные процедуры, подписан договор с подрядчиком ИП «Исмагулова Г. Б.». В ближайшее время вопрос будет решен.

26 ноября в ведомстве уточнили, что на время ремонта для перевозки детей из п. Ударник выделили другой автобус.