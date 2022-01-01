У нас дорогу делали все лето - 10 км, ни проехать ни пройти. Дорога идет на поселок Шишкинское в Костанайском районе. Ремонт не закончили на большом участке, а асфальт сняли весь. Там огромные колеи, продукты в поселок невозможно завозить, воду, учителя даже после осенних каникул из города не могли добраться. Почему ремонт не закончили. Аким района знает эту проблему. И фото, и видео отправляли.

Александр, пользователь сайта

Комментарий

- В текущем году начата реализация проекта по среднему ремонту участка автодороги районного значения КР-КS-1 Озерное - Шишкинское - Воскресеновка 0-20 км, подрядная организация - ТОО «Арвис», - ответили на запрос «НГ» в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайского района. - В связи с большим объемом ремонтных работ на данном участке проект является двухгодичным. Начало работ на участке 10-20 км - июнь 2023 года, полное завершение проекта запланировано в сентябре 2024 года на участке 0-10 км. На сегодня выполнены работы по устройству асфальта общей протяженностью 9,7 км. Затруднительный проезд обусловлен длительными и обильными осадками, которые сильно переувлажнили проезжую часть. Вследствие движения грузовых транспортных средств, задействованных на подвозе дорожно-строительных материалов, указанный участок автодороги пришел в неудовлетворительное состояние. Акиматом Костанайского района были приняты все исчерпывающие меры по восстановлению эксплуатационных качеств автодороги и устранению колейности проезжей части.