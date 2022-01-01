О свалке во дворе дома № 95 по пр. Аль-Фараби сообщил «НГ» житель Костаная Куандык АШИМОВ. Пенсионер напомнил, что летом уже обращался в наш проект.

- После обращения к вам мусор более-менее стали вывозить, - отметил Ашимов. - Осенью стало хуже, а к началу зимы и вовсе расслабились. Площадка рядом с контейнерами завалена мусором. И чаще всего это старая мебель, как было летом, потому что все делали ремонты. Теперь выбрасывают старые вещи, поэтому мы смотрим на покрывала, подушки и матрасы.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели площадку, заваленную кроватными принадлежностями. Большой матрас видно даже с проезжей части проспекта.

Пр. Аль-Фараби, 95. Во дворе дома скапливается старый домашний инвентарь / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка во дворе дома № 72 «А» по пр. Аль-Фараби, прямо за Башней с часами, через 2 недели стала еще больше.

Свалка за Башней с часами спустя две недели стала еще больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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