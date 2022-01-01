НашАфишка

Куда пойти с 30 ноября по 6 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

2 декабря,

12.00

«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление

 

3 декабря,

12.00

«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

30 ноября,

18.30

«Министр», А. Шаяхмет, деректі драма, премьера

 

 

1 декабря,

10.00

«Бұртима», М. Супонин, ертегi, реж. Батырбек Шамбетов

1 декабря,

17.00

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия

3 декабря,

17.00

«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма

                                                                  

6 декабря,

11.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

 

6 декабря,

18.30

«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

1 декабря,

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

 

2 декабря,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

 

2 декабря,

17.00

«Мамуля», А. Белов, комедия-фарс. 18+

 

3 декабря,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

3 декабря,

17.00

«Мамуля», А. Белов, комедия-фарс. 18+

 

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

1 декабря,

15.00

Открытие выставки «Мир глазами детей. Родная Земля!».

В течение месяца

«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

30 ноября,

18.30

«И музыкой наполняются сердца». Концерт солистов филармонии в сопровождении оркестра русских народных инструментов

1 декабря,

19.00

«Здесь хорошо». Большой концерт солистов филармонии к 150-летию Сергея Рахманинова. В программе - камерно-вокальные произведения Рахманинова

4 декабря,

19.00

«Спящая красавица», балет. Гастроли московской труппы «Классический русский балет», художественный руководитель Хасан Усманов

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54

2 декабря,

19.00

Концерт группы Pulse kino (Алматы). Прозвучат песни Виктора Цоя, а также авторские песни группы Pulse Kino

 

4 декабря,

19.00

«Вий», спектакль. Автор и режиссер Николай Коробов (Театр на Таганке). 12+

 