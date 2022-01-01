Куда пойти с 30 ноября по 6 декабря
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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2 декабря,
12.00
|
«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление
|
3 декабря,
12.00
|
«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
30 ноября,
18.30
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«Министр», А. Шаяхмет, деректі драма, премьера
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1 декабря,
10.00
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«Бұртима», М. Супонин, ертегi, реж. Батырбек Шамбетов
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1 декабря,
17.00
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«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия
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3 декабря,
17.00
|
«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма
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6 декабря,
11.00
|
«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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6 декабря,
18.30
|
«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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1 декабря,
18.30
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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2 декабря,
12.00
|
«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
|
2 декабря,
17.00
|
«Мамуля», А. Белов, комедия-фарс. 18+
|
3 декабря,
12.00
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«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
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3 декабря,
17.00
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«Мамуля», А. Белов, комедия-фарс. 18+
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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1 декабря,
15.00
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Открытие выставки «Мир глазами детей. Родная Земля!».
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В течение месяца
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«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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30 ноября,
18.30
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«И музыкой наполняются сердца». Концерт солистов филармонии в сопровождении оркестра русских народных инструментов
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1 декабря,
19.00
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«Здесь хорошо». Большой концерт солистов филармонии к 150-летию Сергея Рахманинова. В программе - камерно-вокальные произведения Рахманинова
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4 декабря,
19.00
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«Спящая красавица», балет. Гастроли московской труппы «Классический русский балет», художественный руководитель Хасан Усманов
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54
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2 декабря,
19.00
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Концерт группы Pulse kino (Алматы). Прозвучат песни Виктора Цоя, а также авторские песни группы Pulse Kino
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4 декабря,
19.00
|
«Вий», спектакль. Автор и режиссер Николай Коробов (Театр на Таганке). 12+
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