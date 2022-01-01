По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 64 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 70 лет, невесте - 67;

- зарегистрированы 12 разводов;

- зарегистрирован 61 новорожденный: 28 девочек и 33 мальчика. Редкие имена на этой неделе: Исламхат, Рамиль, Султан, Арлан, Милана, Варвара, Азалия, Аурелия, Есения, Агата, Дильназ. Самому молодому папе - 16 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 43 года;

- умерли 47 человек: 23 женщины и 24 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 024 вызова, из них 2 037 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 532;

- поступили 17 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 26 человек, из них 2 - дети; 20 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 519 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 171 человека, из них поместили 143: 135 мужчин и 8 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- осуществлены 70 выездов, в том числе 12 на тушение пожаров, 39 - на тушение загораний, 19 - для проведения ПСР (помощь полиции - 10, помощь населению - 7, помощь СМИ - 2), в результате которых спасены 9 человек;

- зарегистрированы 13 чрезвычайных ситуаций, из них 1 - природного, 12 - техногенного характера. В ЧС погиб 1 человек;

- в областной центр крови обратились 304 человека, 246 из них стали донорами.