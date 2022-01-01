Акиму Костанайской области Аксакалову Кумару Иргибаевичу

В феврале 2023 года я был на личном приеме у вас по вопросу обеспечения санаторно-курортным лечением лиц, приравненных к участникам Великой Отечественной войны. Суть вопроса заключается в том, что на протяжении многих лет нас обеспечивали путевками в санаторий «Сосновый Бор», а последние три года предлагают санаторий в Туркестане. На приеме и позже был дан ответ ГУ «Управление координации занятости социальных программ акимата Костанайской области», что будет решен вопрос по альтернативному обеспечению санаторно-курортным лечением данной категории лиц, что будет подана бюджетная заявка на 2023 год, помимо государственных закупок.

Каково же было наше разочарование, когда в этом году нам опять предложили только Туркестан, и ни о какой альтернативе речи не идет. В очередной раз обещают альтернативу на следующий год, хотя все это мы слышали и в прошлом году от работников социальной защиты.

Хотелось бы узнать, кому мешают люди старшего поколения, раз с нами так поступают. Все те, кому положено бесплатное лечение в санатории «Сосновый Бор», это приравненные к участникам войны лица: малолетние узники фашистских лагерей (на 17 ноября - 11 человек), «семипалатинцы» (21 человек), «чернобыльцы» (60 человек), блокадники Ленинграда (2 человека), труженики тыла (17 человек).

Я пишу за себя, но это касается всех, кому положена льгота. 5 лет назад отменили военный госпиталь в Астане, а 3 года назад - санаторий «Сосновый Бор». Вы предлагаете санаторий в Туркестане, до которого нужно добираться двое суток с пересадкой, а потом такая же дорога обратно. При этом самому молодому из нас 73 года, остальным - от 80 до 97 лет. Подумайте, кто может туда поехать?

С 1998 года я встаю в очередь. В январе, когда она подходила, нас отправляли на лечение. Сейчас старики отказываются ехать по этой причине, что не каждый может выдержать такую дорогу. Оправдание - Туркестан выиграл тендер. Но нам непонятна польза этого тендера, когда в наш санаторий «Сосновый Бор», находящийся в 45 км от Костаная, можно отправить на лечение за копейки, потраченные на дорогу, или в Туркестан за тысячи тенге, не говоря уже о постельном белье, питании и прочих нуждах.

Знакомый «семипалатинец» из Петропавловска рассказывал, что у них выдали деньги и люди на свое усмотрение покупали путевки в Кокшетау, в «Сосновый бор», после чего просто отчитывались санитарной картой за потраченные выделенные средства.

За эти три года был отпущен бюджет на путевки, который не был потрачен. Где он? В каких карманах его искать? Почему так заинтересованы этим частным санаторием? На словах забота о стариках есть, а на деле - тихое уничтожение старого поколения.

Одумайтесь, власти! У вас, конечно, будет старость сытая, здоровая. Подумайте о тех, кто пережил то страшное время, в том числе концлагерь Освенцим.

Мне на следующий год исполнится 96 лет, если доживу, и мои друзья из категории лиц, приравненных к УВОВ, приблизительно такого же возраста. И вот такое оперативное решение этого вопроса на протяжении нескольких лет вынуждает нас обратиться в Аппарат президента Республики Казахстан, так как надежды на положительное решение вопроса на местном уровне уменьшаются.

Прошу дать письменный ответ для обращения в Аппарат президента РК.

Леонид ДЯЧКОВ, бывший узник фашистских лагерей, Костанай