Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 19 - кошка Маруся и ее хозяйка Ольга НАПРИЕНКО.

Ольга Наприенко: «Она изменила нашу жизнь» / Фото из семейного архива

У нас снова кошачья история и снова письмо, написанное так хорошо, что его можно публиковать в первозданном виде, без изменений и дополнений.

- Это было ушастое, худое и наглое существо...

Из худого котенка, подобранного на даче, выросла такая красавица / Фото из семейного архива

Однажды, когда я поздно пришла домой с работы (а я всегда приходила поздно с работы), просто была в шоке от происходящего! Мой папа лежал на большой кровати с этим «чудом в перьях» в позе звезды (папа, кстати, против животных на постели), а мама шепотом, чтоб не разбудить эту парочку, рассказывала мне о том, как они, уезжая с дачи, пожалели малюсенького котенка, что он замерз, что он один там, но, главное, он не вылезал из-под машины, пришлось его забрать...

Маруся считает себя главной в доме / Фото из семейного архива

Это был 2009 год, 9 сентября... 9.09.09... с тех пор наша Маруся живет с нами. Я никогда не понимала выражения, «как кошка, сама по себе», а с появлением этого наглого, но умного существа, все поняла, что у нее свои правила, что ОНА главная в доме, а мы все для нее холопы.

Марусину ласку надо еще заслужить / Фото из семейного архива

Она ласкова только тогда, когда хочет, все остальное время грызет и царапает. Ее боятся наши с братом дети, да что говорить, мы, взрослые, тоже... Мой папа, тот, который считал, что в квартире держать кошку - издевательство над животным, так как она хищник, стал с Марусей лучшими друзьями, и да, я видела, как они обнимались.

Она изменила нашу жизнь, стала полноценным членом нашей семьи... да не-е-ет, точнее, главой! Мама ее называет «скотиняка», кормит ее со стола и покупает «роялконины-китикеты».

Желания прыгать с 3-го этажа у остепенившейся Маруси больше нет / Фото из семейного архива

А когда юная Маруся, зараза, спрыгнула с 3-го этажа в порыве любовной страсти с не застекленного тогда балкона, разбила морду и вывихнула лапу, то мы с братом отпрашивались с работы и возили ее к ветеринару, потом лечили, а мама делала уколы...

Ум в сочетании с наглостью читаются во взгляде / Фото из семейного архива

Ей уже почти 14 лет, и мы любим эту старушку!

Животные - лучше людей... Не важно, какой они породы...



Место под солнцем кошке могут обеспечить только добрые руки / Фото из семейного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 19 кошку Марусю и ее хозяйку Ольгу Наприенко в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 2 декабря, до 11.00 воскресенья, 3 декабря. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 30 ноября, до 10.00 понедельника, 4 декабря. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 18 собаки Люци и ее хозяйки Любови Приходько поступило 436 голосов и 5 купонов.