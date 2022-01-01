О голых трубах во дворе дома № 191 по ул. Баймагамбетова сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна ЛОПАТКО.

- Трубы, большие и маленькие, расположены во дворе, прямо за театром, - рассказала она. - Изоляция на них в ужасном состоянии! А местами стерта до дыр.

Открытых участков на трубах, действительно, оказалось много, а частично изоляция - в самом плачевном состоянии. Мы увидели две теплотрассы по указанному адресу. Одна проходит через двор, другая, с более тонкими трубами, находится рядом с гаражом.

Ул. Баймагамбетова, 191. Эти трубы проходят через двор перед домом... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…а эти открыты в том же дворе, но рядом с гаражами / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе дома № 56 по ул. Хакимжановой, о которых мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили.



Ул. Хакимжановой, 56. Трубы хорошо изолировали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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