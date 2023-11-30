Трехметровый бюст вождя можно было увидеть из окна поезда в течение 21 года

Бюст Сталина на 7 031-м км Транссибирской магистрали / Фото из архива автора

Взяться за статью меня побудила любопытная и очень давняя фотография в семейном альбоме. На ней изображен бюст И. В. Сталина, высеченный из скалы на 7 031-м км железнодорожной магистрали Москва - Владивосток. Мой отец, служивший в войсках МВД, рассказывал, что сооружал тот бюст один заключенный в 1935 году. Сегодня, в год 70-й годовщины со дня смерти бывшего вождя, интерес к его личности не ослабел. И я решила использовать доступные источники, чтобы получить информацию об истории возникновения каменного монумента.

Начнем издалека. Цесаревич Николай Александрович Романов, будущий наследник Российского престола, отправился на борту броненосного крейсера «Память Азова» из Санкт-Петербурга в Японию. Обратно проехал по Сибири. Сопровождали Николая известные при дворе люди: князья Кочубей, Барятинский, Э. Ухтомский (издавший трехтомник о путешествии наследника). Следуя наказу своего отца царя Александра III «приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги», Николай Александрович 19 мая 1891 года в двух верстах от Владивостока принял участие в закладке первого камня железнодорожного вокзала и серебряной пластины. Так началось строительство Транссибирской магистрали. Сквозное железнодорожное сообщение от Челябинска до берега Тихого океана откроется через четверть века - в 1916 году.

Документальные свидетельства рассказывают, что памятник Сталину располагался на 7 031-м км магистрали (по современным перерасчетам - на 6 999-м км), к западу от станции Амазар (Могочинский р-н Забайкальского края). Сооружен в 1935 году при строительстве вторых путей Транссибирской магистрали неизвестным заключенным. Основанием бюста послужил каменный останец высотой примерно 6 м, расположенный на вершине увала, в месте изгиба железной дороги. В качестве материала использовались камень, кирпич, железная арматура и бетон.

Имеются свидетельства подрывника, которому было поручено «окантовать» одинокую скалу вблизи Амазара для установки на ее вершине фигуры вождя. Окантовать - означало создать что-то вроде высокого постамента. С заданием он справился успешно, израсходовав на это дело больше тонны аммонала, иногда отрывал такие огромные глыбы, что дрожала земля. Через некоторое время на постаменте появилась фигура Сталина. Работа была вовсе не самодеятельной, местных скульпторов консультировали приезжие мастера.

Покрытый известкой бюст высотой приблизительно 3 м хорошо просматривался с линии железной дороги. Подъезжая к месту его расположения, машинисты поездов давали предупредительный гудок, чтобы пассажиры могли увидеть памятник вождю.

Сквозное сообщение по Транссибирской магистрали открылось в 1916 году / Фото с сайта e-history.kz

Из воспоминаний пассажиров.

По радиосети поезда объявили: «Товарищи пассажиры, смотрите в окна левой стороны вагона, вы увидите портрет тов. Сталина». Все прильнули к окнам вагона, было уже темно. Через некоторое время показалась ярко освещенная мощными прожекторами отвесная скала и на ней выбит портрет Сталина. По рассказам проводников, трое заключенных обратились в Москву с просьбой разрешить им вырубить в скале портрет Сталина. Это письмо какими-то путями попало к вождю. Он написал резолюцию «разрешить». Во время работы один из заключенных сорвался со скалы и погиб, двое других закончили работу и были освобождены.

К 70-летию Сталина (21.12.1949 г.) в темное время суток бюст стали освещать прожекторы. Здесь часто бывали экскурсионные группы, проходил торжественный прием в пионеры. В день похорон вождя (1953 г.) состоялся митинг пассажиров двух встречных поездов. В марте 1956 года было объявлено, что возникла угроза обрушения скального массива с бюстом на железную дорогу. В соответствии с разрешением Министерства путей сообщения СССР от 13.06.1956 г. скала с бюстом была взорвана 20.09.1956 г.

Машинисты паровоза, отправившиеся сменить локомотивную бригаду, которая с рабочим поездом занималась очисткой железнодорожного полотна после взрыва, рассказывали, что на перегоне под откосом видели белые фрагменты взорванного памятника.

Вопросов осталось много: кто был скульптор и какова судьба его? Мог ли один человек соорудить бюст вождя или это легенда? Действительно ли угрозу обрушения нельзя было предотвратить или по политическим мотивам не стали этим заниматься? Впервые о культе личности заговорили после доклада Н. С. Хрущева на 20-м съезде КПСС в феврале 1956 года. В 1961 году тело Сталина убрали из мавзолея, начались переименования городов: город-герой Сталинград - в Волгоград, столица Таджикиской ССР Сталинабад - в Душанбе…

А может быть, строительство монумента было оправданно? Учитывая особенности советского времени, в период с 1930-го по 1950 год многие граждане имели в своих домах литературные труды Сталина. Известно, что Иосиф Виссарионович все финансовые поступления от издания своих литературных трудов передавал лучшим представителям науки и культуры Советского Союза. В честь 60-летия вождя в стране была учреждена премия имени И. В. Сталина, в народе именовавшаяся Сталинской. Выплаты по ней производились ежегодно из личных доходов вождя, включая гонорары. Точная величина гонораров неизвестна, но, если проследить по вручаемым Сталинским премиям с 1940-го по 1954 год, то выявляется, что первых премий было 16 - по 100 000 рублей каждая, вторая премия составляла 50 000 руб. и выдавалась 20 лауреатам, третью премию в размере 25 000 руб. получали 30 человек. Были учреждены и дополнительные премии с аналогичными суммами за достижения в области военных знаний. Кому и сколько присудить, решала специальная комиссия, но на практике она лишь утверждала соответствующее личное распоряжение Сталина.

После смерти Сталина выплаты были прекращены. Надо отметить, что никто другой из диктаторов 20-го века не отдавал свои гонорары народу.