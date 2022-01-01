По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 34 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 74 лет, невесте - 68;

- зарегистрированы 10 разводов;

- зарегистрированы 68 новорожденных: 34 девочки и 34 мальчика. Редкие имена на этой неделе: Рамир, Санжар, Авраам, Амаль, Арлан, Амирхан, Кирилл, Баян, Милана, Мария, Ксения, Жанель, Беатрис, Азалия, Изабелла. Самому молодому папе - 25 лет, маме - 22 года. Самому зрелому папе - 52 года, маме - 42;

- умер 51 человек: 22 женщины и 29 мужчин.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 192 человека, из них поместили 174: 157 мужчин и 17 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за неделю в областной центр крови обратились 153 человека, 122 из них стали донорами.