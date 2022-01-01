Как молодая власть 100 лет назад пыталась решать экономические и социальные проблемы в Кустанае

Участники пленума Кустанайского губкома РЛКСМ. 8-11 ноября 1922 г.

Завершивший свою работу 19-й форум межрегионального сотрудничества, на котором разрабатывали программы по выполнению задач, поставленных временем и жизнью, заставил обратиться к прошлому Костанайской области: что происходило здесь в 20-х годах прошлого века, как решали насущные проблемы власти?

Избранный в январе 1920 года исполком Советов рабочих, крестьянских, киргизских и красноармейских депутатов развернул работу по восстановлению пришедшей в полный упадок экономики. Ни капиталов, ни ресурсов. Помощи ждать не приходилось. Большое значение придавалось энтузиазму, о чем говорят инструкции по проведению «красных суббот»: «Коммунистические субботники устраиваются для поднятия производительности труда, для устранения экономических затруднений в народном хозяйстве, воспитания в трудовых массах революционного долга, трудовой дисциплины и коммунистического сотрудничества путем личного примера членов РКП. Они обязательны для членов партии, которые ведут самую широкую агитацию за привлечение к работам беспартийного элемента, советских служащих, крестьян».

Пленум Кустанайского губкома РЛКСМ. 1923 г.

Урожай в 1920 году выдался очень слабый, да и не все поля удалось засеять. В такой обстановке на 2-й уездной партконференции организаторы всемерно пытались укрепить оптимизм делегатов, а через них и широкие массы. В докладе говорилось: «Проведен ряд кампаний - трудмесяц, помощь фронту, неделя явки дезертиров. За неделю явилось около трех тысяч дезертиров». С января по август по городу провели 139 митингов, 17 лекций, 89 бесед. Распространили 9 189 брошюр и 11 324 экземпляра газет и листовок. Организована иностранная секция, объединившая вокруг себя польских, немецких, австрийских, венгерских коммунистов (из числа заброшенных в наш уезд войной). Отметили количественное уменьшение партийных рядов в связи с усиленным проведением разверстки. Надвигался голод.

26 августа 1920 года председатель Совнаркома В. Ленин подписал исторический «Декрет об Автономной Киргизской Социалистической Советской Республике», в состав которой вошел и наш регион. 16 сентября 1920 года своим постановлением Челябинский губисполком передал Кустанайский уезд в состав Казахской АССР. 11 ноября того же года ЦИК Казахской АССР включил уезд в состав Оренбургско-Тургайской губернии. А 1 апреля 1921 года образовалась Кустанайская губерния.

В начале 20-х в условиях фактически всеобщей неграмотности огромное значение имели четкие, громкие, понятные народу лозунги: «Чем сильнее Красная армия, тем ближе конец гражданской войне», «Вперед без страха и сомнений! Труженик киргиз! На коня, за винтовку, на бой с империализмом Антанты!» В резолюциях постоянно записывали: «Да здравствуют вожди мирового пролетариата Ленин и Троцкий! Смерть мировому капиталу!» В одной из ячеек Урицкого района ее члены решили даже объявить проклятому капиталу строгий выговор…

Жительницы Кустаная Зоя Гордеева и Аида Пестрякова. Начало 1920 гг.

Жительница Костаная Зина Есипова. Начало 1920 гг.



Острая нехватка продовольствия в начале 1920-х стала небывалой трагедией. Из сообщения Семиозерного райкома партии: «Голодовка развивается, население питается даже павшим скотом. Многие разбежались в поисках пропитания, граждане осаждают учреждения с требованием хлеба. Милиция почти вся беспартийная и крайне ненадежная. Коммунисты находятся на казарменном положении и несут караул. У меня нет ни пылинки муки». Вот сообщение из Урицкого райкома: «Продовольственное положение критическое. Большинство населения питается суррогатами (лебеда, курай, глина). Организованы столовые, но они не снабжаются. На почве голода появились повальные болезни». В отчете губернского съезда Помгол в марте 1922 года говорилось о том, что по существу вымирал и единственный в губернии город - Кустанай, где голодали «переселенческий элемент - все эти беженцы гражданской и империалистической войн, голодают почти все работники, голодают и вымирают пролетарские группы населения». В январе в городе было 1 200 голодных смертей, в марте - 1 500.

Билет беженца Максима Беззубова на временное проживание в Кустанае. 1921 г.

Удостоверение Адольфа Визе о подтверждении статуса беженца. 1921 г.

Билет беженца Вильгельма Штейнке с семьей из 5 душ на временное проживание в Кустанае. 1921 г.

Большинство переселяющихся как нашей губернии, так и других голодающих губерний (Уральской, Самарской, Уфимской и Башкирской республики), население которых намеревалось осесть в Кустанайской губернии, тянулись в общем направлении на восток, в пределы Акмолинской и Семипалатинской губерний, отмечая путь следования переселенцев вехами свежих могил вдоль караванных дорог через реку Тобол к реке Ишим. К маю наступило заметное улучшение - из центра поступало значительное количество продуктов, давшее возможность выполнить план помощи голодающим в некоторых районах до 50-70%. По неполным данным, в 1921-1922 гг. от голода в Кустанайской губернии погибло более 80 тыс. человек.

Приказ № 54 Кустанайского уездного исполкома о регистрации всех граждан польской национальности. 25 мая 1920 г.

Приказ № 56 Кустанайского уездного исполкома о регистрации всех иностранных граждан, проживающих в Кустанае. 28 мая 1920 г.

Власти принимали меры по увеличению посевных площадей, оказанию помощи семьям красноармейцев и беднейшему населению. Аульной бедноте возвращали незаконно отторгнутые участки, водопои, на время было запрещено переселение из других губерний. Вопрос ставили так: ни один бай не мог пользоваться землей в большем количестве, чем освоит путем личного труда своей семьи. Среди других мер были и такие: «Освобождение бедняков на 5 лет от уплаты сельхозналога, снабжение агрономической и мелиоративной помощью, выдача семенных ссуд и кредитов для приобретения инвентаря и рабочего скота».

Большое внимание власти уделяли средствам массовой информации. Сразу после освобождения города от колчаковцев стала издаваться газета «Повстанец». В январе 1920 года общее собрание коммунистов города избрало редколлегию в составе Эльбе, Саркина, Демме. Вскоре газета получила название «Красная степь». Через полгода из-за нехватки бумаги перестала издаваться. В конце мая 1923 года печатный орган Кустанайского губкома и исполкома газета «Красная степь» вновь стала издаваться. Первым редактором стал Семен Ужгин.

Анкета редактора газеты «Степь» Семена Ужгина. 1921 г.

Анкета сотрудника газеты «Степь», заведующего агитационным отделом Кустанайского губкома РКП(б) Тита Дейнеги

Делегаты 1-й Кустанайской городской конференции РКП(б). 1923 г.

Делегаты 3-й губернской конференции РЛКСМ. Кустанай, 26-30 апреля 1923 г.

Фото из книги облгосархива «Горожане 20-х-30-х годов XX века»