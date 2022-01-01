Об открытом участке трубы во дворе дома № 56 по ул. Хакимжановой сообщил «НГ» председатель ОСИ «Достык» Аманжол АХМЕТОВ.

- Трубы выходят из дома по ул. Хакимжановой, 56 и идут к соседнему дому по ул. Маяковского, 102, - рассказал он. - Изоляция порвана, трубы голые.

На месте корреспонденты «НГ» увидели трубы, которые выходят из дома и идут по детской площадке. Изоляция на них частично ветхая, частично ее нет совсем. Рядом с трубами играют дети.

Ул. Хакимжановой, 56. Рядом с оголенной теплотрассой играют дети / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы за рестораном Black & White, о которых «НГ» писала две недели назад, не просто изолировали, а полностью закрыли жестью.

Трубы за рестораном в центре города закрыли жестью / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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