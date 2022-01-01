О свалке во дворе дома № 72 «А» по пр. Аль-Фараби сообщила «НГ» жительница Костаная Анастасия БАГРОВА.

- Всю жизнь живу в этом дворе, в самом центре города, - рассказала она. - Таких проблем с вывозом мусора, как в последние несколько лет, не припомню. На соседей грех жаловаться, все выносят мусор и платят за его вывоз. Но наш двор «обложили» рестораны и магазины, вот они и выбрасывают свой мусор, который месяцами не вывозится.

По словам женщины, регулярные обращения в iKomek толку пока не дали.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели кучу картонных коробок возле пустых контейнерных баков. Картонная гора почти выше контейнеров.

Картонная гора за домом, в котором расположена обновленная башня с часами / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка между СШ № 1 и домом № 96 по ул. Чехова, о которой мы писали две недели назад, стала чуть меньше, но полностью ее не убрали.

Свалка рядом со школой № 1 стала чуть меньше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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