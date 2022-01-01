11 ноября 2023 года на сайте Костанайского регионального портала «Наша Газета» был опубликован материал «Цель - воспитать настоящую ажеку. Как тренер личностного роста, ИП и члены Совета матерей учили девочек нравственности», автором которого является Георгий Говоров.

Выражая благодарность за внимание «НГ» к мероприятиям Совета матерей Костанайской области, к сожалению, не могу согласиться с рядом фактических ошибок, допущенных автором:

- измененена формулировка цели проекта «Сырғалым», в рамках которого 31 октября 2023 года и проводилось описываемое мероприятие;

- изменен формат мероприятия «форум» на «квест»;

- на сайте под фото № 2 неверная подпись «Акжан Алтыбаева (в центре): «Думаю, каждая из вас принесет в свой дом тепло, уют и традиции». На данном фото изображена Раушан Сеитова;

- на сайте под фото № 3 неверная подпись «Раушан Сеитова считает, что приучать девочек носить в быту казахское платье - это и есть воспитание патриотизма». На данном фото изображена Акжан Алтыбаева.

Далее эти ошибки переходят в абсолютно безосновательные утверждения Г. Говорова о том, что на мероприятии Айдана Омиржанова незамысловато продвигала свои товары в рамках проекта «Сырғалым» за государственный счет.

Таким же безапелляционным является утверждение автора о том, что в целом в ходе мероприятия спикеры «продвигали сомнительные установки школьницам за государственный счет».

Нельзя согласиться и с авторской интерпретацией сути такой традиции казахского народа, как «келін-шай», и ее влиянии на рост семейного насилия в Республике Казахстан.

Интересующая автора информация о финансовом обеспечении проекта «Сырғалым» находится в открытом доступе на сайте госзакупок.

Хотелось бы напомнить, что целью деятельности Совета матерей АНК Костанайской области является укрепление семьи, пропаганда семейных традиций и общечеловеческих ценностей, над реализацией которой последовательно на волонтерских началах вместе с партнерами работает Совет матерей АНК Костанайской области, включающий состоявшихся женщин: жен, сохранивших гармоничные семьи, матерей, воспитавших своих и ставших родными приемных детей, тружениц, у которых по 30 и более лет стажа.

Мы за конструктивную критику, за конструктивный диалог, но подмену реального на ложное считаем недопустимым для всех, в том числе и для уважаемой членами Совета матерей и многими другими читателями «Нашей Газеты».

Председатель Совета матерей АНК Костанайской области Шушаник САРКИСЯН

От редакции

Уважаемая Шушаник Вагановна, нам тоже очень приятно, что вы и члены Совета матерей читаете статьи журналистов «НГ». Указанные вами ошибки в подписях к фотографиям на сайте исправлены. Как мы и поступаем всегда с такими замечаниями: исправляем и благодарим за внимательность. Но мы не можем согласиться с вашим выводом о том, что эти ошибки «переходят в абсолютно безосновательные и безапелляционные утверждения» автора статьи. Ошибки были допущены при размещении уже готового текста статьи на сайте, что, конечно, не снимает вины с редакции. А журналист сделал свою работу: поговорил с участниками мероприятия, описал то, что увидел, и выразил свое отношение к увиденному и услышанному. Право на выражение мнения гарантирует Конституция всем казахстанцам. И неравнодушный, думающий журналист не мог не задать вопрос: насколько соответствует представление о традиционных ценностях современным реалиям Казахстана, в котором растет количество случаев бытового насилия по отношению к женщинам.

Редакция «НГ» тоже за конструктивный диалог, в котором стороны слышат позиции друг друга и воздерживаются от оскорблений в адрес оппонента.