Куда пойти с 9 по 15 ноября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
|
Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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18 ноября,
12.00
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«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка
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19 ноября,
12.00
|
«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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22 ноября,
10.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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22 ноября,
18.30
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«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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17 ноября,
18.30
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«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс, премьера, 18+
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18 ноября,
12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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18 ноября,
17.00
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«Дом, где разбиваются сердца», Б. Шоу, драма
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19 ноября,
12.00
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«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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19 ноября,
17.00
|
«Дом, где разбиваются сердца», Б. Шоу, драма
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21 ноября,
18.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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22 ноября,
18.30
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«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Сокровище родного края». Выставка участников V республиканского конкурса молодых авторов изобразительного и декоративно-прикладного искусства
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В течение месяца
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«Мы» - персональная выставка Екатерины Артемьевой
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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23, 24 ноября,
18.30
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Фестиваль JAZZ BOMOND - 2023. Выступают костанайские исполнители: Сапар Молдабеков, Анастасия Пикулева, Нурсулу Кузнецова, Руслана Пономарева, Зарина Кульмухамбетова.
В концертной программе принимают участие: группа DV-Show п/у А. Балакиной, Россия, г. Челябинск; камерный хор Актюбинской филармонии п/у. М. Куспанова; концертный Big-Band п/у А. Евсюкова, г. Костанай
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25 ноября,
15.00
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54
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16 ноября,
19.00, 21.30
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Испанский театр мыльных пузырей CLINC! Детям до трех лет бесплатно, без предоставления места!
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20 ноября,
19.00
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«Мастер и Маргарита», М. Булгаков, мистический спектакль. В главной роли Ивар Калныньш. 16+
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«Орион»
ул. Текстильщиков, 9, (бывший ДК «Текстильщик»),
тел. +7-705-884-05-28
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19 ноября,
18.00
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Лучшие хиты зарубежного рока от команды rocknroll_rust
Видео, живой звук и свет
Спортафишка
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Актобе»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»
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16-17 ноября, 19.00
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