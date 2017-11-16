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Куда пойти с 9 по 15 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

18 ноября,

12.00

«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка

19 ноября,

12.00

«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

22 ноября,

10.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

22 ноября,

18.30

«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

17 ноября,

18.30

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс, премьера, 18+

18 ноября,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

18 ноября,

17.00

«Дом, где разбиваются сердца», Б. Шоу, драма

19 ноября,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

19 ноября,

17.00

«Дом, где разбиваются сердца», Б. Шоу, драма

21 ноября,

18.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

22 ноября,

18.30

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Сокровище родного края». Выставка участников V республиканского конкурса молодых авторов изобразительного и декоративно-прикладного искусства

В течение месяца

«Мы» - персональная выставка Екатерины Артемьевой

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

23, 24 ноября,

18.30

Фестиваль JAZZ BOMOND - 2023. Выступают костанайские исполнители: Сапар Молдабеков, Анастасия Пикулева, Нурсулу Кузнецова, Руслана Пономарева, Зарина Кульмухамбетова.

В концертной программе принимают участие: группа DV-Show п/у А. Балакиной, Россия, г. Челябинск; камерный хор Актюбинской филармонии п/у. М. Куспанова; концертный Big-Band п/у А. Евсюкова, г. Костанай

 

25 ноября,

15.00

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54

16 ноября,

19.00, 21.30

Испанский театр мыльных пузырей CLINC! Детям до трех лет бесплатно, без предоставления места!

 

20 ноября,

19.00

«Мастер и Маргарита», М. Булгаков, мистический спектакль. В главной роли Ивар Калныньш. 16+

«Орион»

ул. Текстильщиков, 9, (бывший ДК «Текстильщик»),

тел. +7-705-884-05-28

19 ноября,

18.00

Лучшие хиты зарубежного рока от команды rocknroll_rust

Видео, живой звук и свет

 

Спортафишка

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Актобе»

Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»

16-17 ноября, 19.00