Как вы оцениваете прошедший в Костанае форум приграничных регионов РК и РФ, к которому готовились в течение года и потратили около 15 млрд тенге? Положительно. Форум даст толчок развитию экономики приграничных регионов.

Положительно. Дворец школьников, асфальт, сосны - все это останется в Костанае.

Отрицательно. Мы все ждали президентов РК и РФ, а они не приехали.

Отрицательно. Шума много, а польза от таких форумов минимальна.

