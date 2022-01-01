Зашел в местный магазинчик на КСК. И вот какую услышал историю. Ходят товарищи, которые не товарищи (блогеры), и типа изыскивают контрафакт: покупают водку, просят чек. Выдают им. Следующий кадр: входят налоговики и рассказывают песню о том, что водка без акцизов была куплена. И не важно, было видео или нет, там купил или из-за пазухи вытащил блогер. И вам очень многое грозит. Но... как это часто бывает, разговор с хозяином магазина быстро решается на определенной сумме. И все хорошо. На КСК за неделю, как мне сказали, окучено 9 магазинов. Это пока.

Maks2507, пользователь сайта

Комментарий

Пресс-служба ДГД по Костанайской области предоставила комментарий:

- Проверки органами государственных доходов не проводились и не проводятся. Согласно указу президента РК, действует мораторий на проверки до 1 января 2024 года. Если вы столкнулись с противоправными действиями сотрудников органов государственных доходов, просим обратиться по телефону доверия департамента по номеру 8-714-2-53-65-80.