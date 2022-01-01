Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 17 - кот Борис и его хозяйка Анастасия АШПУРОВА.

Красавцу Борису уже три года и он хозяин в доме / Фото Анастасии АШПУРОВОЙ

Житикаринка Анастасия Ашпурова часто кормит бездомышей. По ее признанию в сумке всегда лежит сухой корм и несколько пакетиков мягкого на случай встречи с голодной животинкой. 16 мая 2020 года, как обычно, кормила уличных бедолаг и тут появился он.

Таким был Борис при первой встрече с Анастасией / Фото Анастасии АШПУРОВОЙ

- Мне под ноги прямо из кустов вывалился котенок, - вспоминает Анастасия. - Глазки все в гное, вид очень жалкий, меня сразу зацепило до слез. Написала мужу, что такая беда, нельзя котика на улице оставить, и отправила ему фото котенка. Муж, ни минуты не сомневаясь, сразу ответил: берем!

Вот он - по-настоящему надежный муж! Не тот, который по любому капризу жены откупается от нее вещами, а тот, кто может поддержать супругу в таком серьезном решении - взять в дом животное с улицы, зная, что оно требует заботы и определенных трат на долгие годы. Так, благодаря единодушию супругов Ашпуровых, больной бездомыш обрел кров и любовь.

Котенок быстро освоился в доме / Фото Анастасии АШПУРОВОЙ

- В этот же день понесла его к ветеринару. Он сказал, что котенку 2 месяца, сильно обезвожен, - вспоминает Анастасия. - Но, что удивительно, не было на нем ни блох, ни клещей. После обследования сделали назначения: капли и мази для глаз. Прописали антибиотики. Лечили мы нашего малыша неделю. Потом сделали все прививки, и стал он расти, поправляться, превратился в настоящего красавца.

С Василисой подружились сразу, в конфликтах не замечены / Фото Анастасии АШПУРОВОЙ

Невзирая на незавидное состояние в момент заселения, Борис, как назвали котенка, сразу почувствовал себя хозяином в доме. У Ашпуровых уже жила взрослая кошка Василиса, с ней Борис дипломатично установил дружеские взаимоотношения, но с мягким доминированием. Благодаря природной любознательности и активности вырос умным котом, который принимает участие во всех делах семьи.

С сынулей: у папы все под контролем! / Фото Анастасии АШПУРОВОЙ

- Он - наш любимый помощник! Помогает в уборке, ремонт под его контролем, - говорит Анастасия. - Даже есть видео, где он помогает клеить обои. Если не закрыт кран, то бежит и мяучит, ведет на кухню, хозяйственный. Кстати, у них с Василисой было два сына. Так он своих детей сам учил ходить в лоток, показал, где их миски. Сейчас эти котята выросли в двух красивых, мощных котов и живут в другой семье, только окрасом получились в маму, а во всем остальном - вылитый папа.

Борис прекрасно помнит, кто взял его на руки, когда он, голодный и больной, просил о помощи. И платит за это безусловной любовью и преданностью.

- Борис очень ласковый, ждет меня с работы, сидя на подоконнике, - говорит Анастасия. - Спит только со мной, даже в душ со мной ходит. Муж его очень любит, но Борис его полностью игнорирует, даже кушать он будет, только когда я корм насыплю. Это ведь не я его нашла, а он выбрал меня. И я счастлива, что он меня выбрал.

Обрести настоящего преданного друга несложно, для этого не обязательно искать питомца с родословной и покупать его за большие деньги. Бедолага с улицы может однажды выбрать вас, чтобы подарить вам кусочек счастья. Надо только ответить взаимностью.

Хорошо смотреть в окно вместе с подружкой / Фото Анастасии АШПУРОВОЙ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 17 кота Бориса и его хозяйку Анастасию Ашпурову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 18 ноября, до 11.00 воскресенья, 19 ноября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 16 ноября, до 10.00 понедельника, 20 ноября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 16 кота Месси и его хозяйки Даны Касен поступило 345 голосов.