Я, Петронас Габриэль Ивановна, склоняю колени перед своим любимым врачом Ириной Леонидовной Инкиной, психиатром-наркологом, профессионалом своего дела, которая отдала своей работе больше сорока лет и скоропостижно скончалась на своем месте 3 ноября 2023 года.

Дорогая, любимая моя Ирина Леонидовна, вы были рядом моим лучиком света и моим спасителем в этом насквозь прогнившем и разложившемся мире. Вы спасли мне жизнь и вернули в нормальное состояние. Ни один врач в нашей области не помог мне, кроме вас, моя любимая Ирина Леонидовна. Вы вечно будете жить в моем сердце и израненной пиками этого грязного мира душе. Низкий вам поклон и вечная память.

Габриэль ПЕТРОНАС, Костанай